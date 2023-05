Simulen un accident de trànsit amb 28 afectats a l'interior del Túnel del Cadí

ℹ La passada matinada ha tingut lloc un #simulacre d'accident de trànsit amb una vintena d'afectats al túnel del Cadí. Durant l'exercici s'ha tallat la carretera C-16. #ProteccioCivilhttps://t.co/fwUiv0iPv1 pic.twitter.com/yE7bxnlagM — Protecció civil (@emergenciescat) May 18, 2023

i la concessionàriahan organitzat un simulacre d'accident de trànsit aquesta matinada amb una vintena d'afectats i un incendi posterior al. La prova voliaaixí com, a la vegada que la comunicació i transferència d'informació entre aquestes estructures. L'acció, que ha implicat un tall de trànsit, s'ha dut a termeper afectar el mínim la circulació de vehicles.El simulacre ha consistit en, que circulava en sentit nord, simulant el trànsit habitual d'un dia al matí. El vehicle accidentat s'ha incendiat i no s’ha pogut apagar amb els mitjans propis del túnel. A conseqüència de l'accident i posterior incendi,(els figurants estaven distribuïts al llarg del túnel).Un cop la sala de control del túnel ha rebut l'avís de l'accident,per comunicar immediatament tota la informació disponible sobre la situació, incloent-hi l'impacte que aquest ha tingut sobre les persones afectades. Tot seguit, s’ha contactat ambper transmetre o ampliar la informació proporcionada anteriorment sobre l'accident. També s’ha informat dei de les accions que els equips d'actuació de túnel han dut a terme en resposta a l'emergència., la gestió de la informació i la seguretat i la coordinació de les accions entre les diferents agències participants. També s'ha practicat l'estratègia d'una actuació on no és possible l'extinció directa del foc a causa de la presència d'un sac de sodi sobre el qual llençar aigua és perillós. Els recursos destinats han consistit en. Una vegada s'ha rebut l'activació per part del 112, diverses unitats del SEM s'han adreçat a les dues boques del túnel,. Quan els bombers han permès l'accés dels equips assistencials del SEM, s'han habilitat dues àrees sanitàries, una a la boca nord i l'altra a la sud, des d'on s'ha iniciat. A continuació, s'ha practicat el triatge META per oferir un tractament inicial i la possibilitat d’evacuar als afectats a l’hospital adient en funció de la gravetat i la patologia.El SEM ha participat en el simulacre amb, entre elles, 3 unitats de Suport vital Avançat (SVA), 5 de Suport Vital Bàsic (SVB), 1 Vehicle d’Intervenció Ràpida (VIR), 1 equip de psicòlegs, un comandament i la Unitat de Coordinació Operativa (UCO). Per la seva banda, els, i han col·laborat en el tall del trànsit al túnel. Els Mossos han mobilitzat dues patrulles de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Puigcerdà; una patrulla de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Berga; un comandament de Berga; una patrulla de trànsit del Manresa i dues patrulles de trànsit de La Seu d’Urgell.En darrera instància, Protecció Civil de la Generalitat ha participat en l'exercici amb el personal de l'i amb l'equip de guàrdia del CECAT, fent el seguiment i l’atenció de les persones afectades. Pel que fa a la trentena de figurants del simulacre, han estat alumnes de l'escolai de l'del Curs de Formació de Grau Mitjà de Tècnic d’Emergències Sanitàries.