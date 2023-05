Mig miler de persones s'aplega per celebrar el Cap d'Any Patumaire

#Berga dona la benvinguda al nou any i s'acomiada del passat. Així viu ara la plaça Sant Pere el Cap d'Any Patumaire pic.twitter.com/B03A0vBbSt — NacióBerguedà (@NacioBergueda) May 17, 2023

La plaça Sant Pere de Berga va congregar ahir mig miler de veïns i veïnes amb motiu del. Una cinquantena de músics van posar les melodies, des del precís moment que la campanya va deixar d'anunciar la mitjanit, i va fer unper les peces que marquen la festa berguedana per excel·lència.Sota el balcó consistorial, berguedans i berguedanes podien fer un intercanvi incitador: per un euro, aconseguien, així que era fàcil trobar persones equipades amb el gotet a la mà. D'altres, no ens enganyem, ja venien equipades de casa. I, les més frisades de saltar,El transcurs del vespre i la nit. El final del debat de l'ACEB passades les 21.00 hores es prestava a un sopar de Champions, amb un resultat contrastat pels espectadors en funció de les seves aficions. Però, fos per A o per B,Així, malgrat que les primeres cançons van topar amb un públic més aviat fred,. La crida va ser immediata i, en un tres i no res, la plaça ja presentava aquella forma de cercle que gira sobre si mateixAmb tot, en acabar la tasca dels músics, els assistents van anar passant de mica en mica, despertant de la bombolla que, momentàniament,. Però, no, eren quarts d'una de la matinada del 18 de maig, i l'endemà havien d'anar a la feina, com un dijous qualsevol.