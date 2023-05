A LA VORA DEL FOC

Arriba el dia del coit. L’urna s’obrirà i el nostre vot la penetrarà per arribar al clímax de la democràcia i engendrar un món millor... La mala notícia, de la qual ja fa temps que els experts ens adverteixen, és que la qualitat de l’esperma empitjora de manera preocupant. Però no deixeu que això us destrempi, que mai s’ha de generalitzar, i gaudiu d’aquestes ereccions, eleccions o com es digui, perquè almenys ara (o aquesta vegada) podem (o encara ens deixen) follar.

X avier Gonzàlez-Costa és escriptor, actor i activista cultural. Ha publicat poesia, narrativa, literatura infantil i teatre, essent aquesta última disciplina per la qual ha estat més reconegut, amb diferents premis i estrenes, arreu dels Països Catalans. És lletrista de cançons i col·labora habitualment en la direcció i conducció d'actes culturals o benèfics. Enamorat de l'Àfrica, ha estat en més d'una dotzena de països d'aquest continent, cooperant amb l'organització "Viatgers sense Fronteres" que va presidir durant setze anys. Bet Calderer és una Berguedana de Barcelona, artista i grafista. Sortida dels forns de la Facultat de Belles Arts de la capital, se sent orgullosa de poder dir que va començar a treballar al costat Pepe Calvo, amb qui va aprendre l'ofici de donar solucions de disseny gràfic per a empreses com Coca-cola, Santiveri, Martínez-Bimbo, Marcilla, etc. Des de fa quinze anys ha fet de la seva passió, la pintura i el dibuix, el seu modus vivendi. Ha col•laborat amb Ibèrica de danza amb l'escenografia pictórica de l'espectacle “Las estaciones”.