La Fundació Horitzó i Pabevsa reediten el pastís solidari de Patum

El recentment guardonat com a millor xocolater del món al World Chocolate Master i pastisser de Pabevsa,, ha estat l'encarregat de fer realitat eld'aquest 2023. De fet, és el segon any quecol·labora amb laper tirar endavant aquesta iniciativa.En total, s'han fet dos tipus de pastís, amb un preu de, que es posaran a la venda dimecres de Patum, dia 7 de juny. Es podrà trobar a. La directora de la Fundació,, ha agraït a l'empresa el seui la seva col·laboració amb la salut mental al Berguedà.Pel que fa als pastissos, els responsables han assenyalat que una de les novetats en la iniciativa d'aquest 2023 és queen aquesta col·laboració solidària:, empresa d'inserció que forma part de la Fundació. En concret, un dels pastissos s'elabora amb els iogurts elaborats per aquesta casa. En aquest sentit, el xocolater ha posat en valor. A més, ha detallat els sabors dels dos pastissos: el negre és un, i el vermell és unTambé han pres part de la presentació el dissenyador del logotip de La Patum,, que ha felicitat a l'autor per la creació i la qualitat dels dos pastissos. Per la seva banda, el gerent de Pabevsa,, ha posat en relleu que ja és el segon any que col·laboren amb la Fundació Horitzó amb la. A més, Novellas ha avançat que l'empresai continuar enviant un missatge sobre la tasca de la Fundació i la salut mental.