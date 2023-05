L’Envelat 2.0, centre neuràlgic de la Festa Major de Puig‑reig 2023

. Com sempre, el programa d'activitats vol fer gaudir a petits i grans amb propostes diverses des de concerts, activitats lúdiques, espectacles infantils, esports i també actes culturals.Una de les principals novetats d'enguany és que gairebé la totalitat dels actes seran gratuïts. El regidor de Festes,, ha explicat que aquest 2023 s'ha assolit un dels objectius ja marcats fa quatre anys per complir amb una de les demandes dels veïns i veïnes de Puig-reig, i sobretot, del col·lectiu de joves. ". De totes maneres, enguany es podrà gaudir lliurement i sense pagar de totes les propostes, fins i tot al concert de divendres i al concert-ball amb, una producció pròpia de l'Ajuntament de Puig-reig que ja va estrenar-se el 2021 i que per les seves grans dimensions i format enguany no ha pogut ser gratuïta.Una altra de les novetats és que l'. Pràcticament totes les propostes musicals i actuacions tindran lloc en aquest espai de la plaça Nova que en els darrers anys ha agafat protagonisme i concentra tota la programació. Enguany, fins i tot, el concert de divendres a la nit passarà a celebrar-se en aquest emplaçament i les úniques dues activitats que es mantindran al pavelló és l'espectacle Arrelats i el concert-ball amb La Principal de la Bisbal.A banda de, una altra de les propostes que s'estrenen enguany tindrà lloc al nou equipament de Puig-reig: la primera edició de la, amb l'objectiu de dinamitzar aquest espai i que esdevingui un punt d’activitat amb propostes organitzades al llarg de l’any. Serà dissabte 27 a les 17.00 hores de la tarda.Pel que fa a la cultura popular, enguany tornaran a recórrer pels carrers del municipi els. Serà divendres a la nit, primer amb la versió infantil de la colla i després amb el correfoc habitual. Per altra banda, també hi haurà l'actuació dels, acompanyats de lai amb l'organització d'un taller infantil per a nens i nenes de 5 a 13 anys.Així, després de presentar els actes més assenyalats del programa, Pérez ha volgut di ha agraït a les entitats i col·lectius que col·laboren i s'impliquen a la Festa Major per aconseguir una programació "rica, variada i de qualitat" que espera que "".

'Arrelats', amb noves històries

Després de la seva estrena, el 2021, enguany torna a l'escenari de la Festa Major de Puig-reig el musical Arrelats, una producció encarregada per l'i signada per, amb direcció escènica dei interpretada per la, ambcom a narrador i una orquestra de músics creada per a l'ocasió.Amb l'objectiu de donar continuïtat a l'espectacle que narra la identitat de Puig-reig a través de petites històries i personatges,. Tal com ha explicat el regidor de Cultura,, es tracta d'un musical que no té ni principi ni final, ni un ordre establert i que aquesta flexibilitat permet que es pugui tornar a interpretar variant-ne els números que el conformen.La proposta es podrà veure elal pavelló de Puig-reig. Les entrades es poden comprar anticipadament a través d'Entradium , o de manera presencial a, a, a, i al