Berga obre la sol·licitud per participar en el sorteig de salts d'Àngels, Maces i Plens, i d'accés al balcó consistorial

Els salts del sorteig

Places disponibles al balcó i sistema d’adjudicació

L'ha obert el termini per participar en els sortejos de salts i per assistir al balcó consistorial de. Pel que fa als salts, enguany se sortejaran gairebéque la comparseria posa a disposició de la ciutadania (persones majors de 18 anys) per participar en la festa. En el cas de l'accés al balcó de l'Ajuntament, el consistori recorda que es va posar en marxa el 2018Les sol·licituds per ambdós procediments es poden presentar, a través d'un formulari específic present del registre general del consistori berguedà de forma telemàtica o presencial., mitjançant una aplicació informàtica automàtica.Aquest any se sortejaran un total de. En concret,corresponents a La Patum completa de dijous (3) i diumenge (2), respectivament. Pel que fa a les Maces, hi haurà ucorresponents a La Patum completa de dijous (20) i diumenge (20)., a la sala de plens de l’Ajuntament de Berga (12.00 hores). El sistema de repartiment de salts de La Patum es dividirà en tres fases per distribuir els salts d'Àngels, Maces de lluïment i Plens, respectivament.. Les persones que no hagin resultat guanyadores formaran part d'una llista d’espera per a la reposició de places vacants, en cas que es produeixi la renúncia d’alguna de les persones que hagi obtingut una plaça o en cas d’incompliment d’algun dels requisits esmentats anteriorment.Així mateix, les persones que hagin resultat guanyadores del sorteig de salts de Maces de lluïment, al local dels Castellers de Berga. D'altra banda, les persones que hagin resultat guanyadores del sorteig de salts de Plens i els seus acompanyants, al Pavelló de Suècia. En ambdós casos, lEl consistori posa a disposició de la ciutadania un total decorresponents a les passades de dimecres i dissabte (250), La Patum completa de dijous i diumenge (100) i La Patum Infantil (18). Enguany, cal sumar-hi 36 places per veure, que es farà a la plaça de Sant Pere el 6 de juny, amb motiu del 50è aniversari de l’entitat.En el cas de les passades de dimecres i dissabte, l'espai del balcófins a completar les 50 places disponibles per cada torn. L'obertura del balcó es produirà 30 minuts abans de l'inici de les passades. En el cas de les Patums completes, l'espai es posarà a disposició de la ciutadania, tenint en compte que durant els dos primers salts, l'espai estarà ocupat per persones de caràcter institucional.Pel que fa a La Patum Infantil, es disposarà de 18 places, de les qualsi les persones acompanyants hauran de complir una sèrie de requisits: si l'infant que hagi obtingut la plaça té. En canvi, si té, però es requerirà la presència d'una persona adulta responsable que els acompanyarà i haurà d'esperar-los a la sala adjacent del balcó.Les persones que accedeixin al balcó consistorial hauran dei el lloc indicats per l'organització. A més,i, en cas dels menors d’edat, hauran de presentar l’autorització del pare, mare o tutor/a legal., i si un cop començat, la persona decideix abandonar el balcó i sortir de les dependències de l'Ajuntament, no es permetrà el seu accés de nou. A més, des del consistori assenyalen quei de respecte envers la institució, l'organització, el personal de seguretat i la resta de persones mentre es trobin dins de l'edifici consistorial.