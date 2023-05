La Berga Trail 2023 repeteix com a campionat de Catalunya de curses d’ultra resistència per muntanya

Petjada verda

L'i elcoorganitzen, amb la col·laboració de l', l'edició de 2023 de la, la competició de muntanya que, un any més, acollirà els millors corredors del país. La prova va néixer l'any 2004 i s’ha convertit en. El recorregut, que transcorre per les emblemàtiques zones de, elsi la, és apreciat per la seva bellesa, però també per la seva duresa.La Berga Trail tindrà lloc els. Enguany, la Ultra Ensija, que és la prova reina, repetirà com a(FEEC). Així ho han explicat els organitzadors, en una roda de premsa aquest dilluns a càrrec del conseller d'Esports del Consell Comarcal del Berguedà,, la presidenta dels Mountain Runners del Berguedà,, i el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Berga,", ha valorat Garcia. A més, el conseller ha afirmat que "som de les comarques que més nivell i més nombre de participants aportem en aquestes proves", assegurant doncs que "hi ha molta feina al darrere, sobretot de les entitats, dels clubs i del voluntariat que".A més de col·laborar en l'organització de la prova, des del Consell Comarcal comparteixen que durant aquests tres dies. L'ens comarcal aposta pel reciclatge a tots nivells, assenyalen, afegint que el Consell té l'objectiu de "".En aquest sentit, Garcia assevera que "les administracions no només pensem en la prova esportiva, sinó també amb la petjada verda un cop els corredors hagin passat perquè aquesta".A més de la Ultra Ensija, el programa de la Berga Trail també inclou les curses:, i la(amb diferents categories en funció de l'edat). Per a més informació, detalls dels recorreguts i la formalització de les inscripcions, podeu visitar la web de la Berga Trail