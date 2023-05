Què diuen els programes electorals per a les municipals de Berga?

Programa electoral d'Ivan Sànchez (CUP)

Les diferents formacions que concorren a les eleccions municipals a Bergaen els diferents actes que han organitzat. Les candidatures volen guanyar-se la confiança (i el vot) dels electors amb un conjunt d'accions i iniciatives recollides en un programa electoral., com la revitalització del Mercat Municipal;que representen cadascuna de les llistes. Repassem a continuació tots elsdels partits que es presenten a la capital berguedana.La(CUP) aspira a revalidar l'alcaldia per tercer any consecutiu amb un projecte d'acció recollit en un extens programa de gairebé 100 pàgines., i inclou accions com l'estació d'autobusos, la pacificació i reconfiguració del carrer del Roser i la rehabilitació del Barri Vell . Aquest darrer anirà estretament lligat a la. Així mateix, el programa recull diferents propostes en matèria de cultura, educació, salut, drets socials, desenvolupament econòmic, alliberament nacional i social, feminisme i LGTBI, participació i transició ecològica.

Programa electoral de Ramon Caballé (Junts per Berga)

El programa deés més compactat. En menys d'una trentena de pàgines, la formació enceta la seva proposta amb les iniciatives de progrés econòmic,. Així mateix, Junts agrupa la resta d'accions en les categories Ascensor social, Recuperar l'orgull de ciutat, Seguretat i civisme, Urbanisme, Governança, Oportunitats educatives, Sostenibilitat, i Cultura i tradicions.

Programa electoral de Moisès Masanas (ERC)

El full de ruta d'(ERC) per Berga porta per lema L'oportunitat de créixer i s'ha dividit en tres grans blocs d'acció:. En el primer, s'engloben les actuacions que tenen a veure amb els serveis públics i agrupats en tres apartats: Educació, Salut i Cultura. A les pàgines de Berga Emprenedora, s'inclouen propostes diverses per promocionar l'economia de la ciutat, a través, per exemple, del comerç, el turisme, la formació, i la promoció d'habitatge. Finalment, la Berga Sostenible parla d'accions per a la sobirania energètica, un urbanisme racional i la millora dels habitatges.

Programa electoral d'Abel Garcia (PSC)

El programa del(PSC) és el més compactat de tots. En una dotzena de pàgines, la formació incorpora les que considerai, a continuació, detalla el seu Canvi en positiu fent referència a actuacions en qüestions diverses com la hisenda pública, la participació ciutadana, l'educació, la salut, la igualtat, l'esport o la cultura, entre altres. Finalment, la formació fa referència a la seva Visió 2030.

Programa electoral de Francesc Ros (En Comú Podem)

Programa electoral de Judit Vinyes (Berga Grup Independent)

La coalicióno ha fet públic encara el seu programa electoral.L'agrupació d'electorsno ha fet públic encara el seu programa electoral.