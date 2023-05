El Projecte Queralt 360, proposta estrella del PSC de Berga

L'alcaldable del, i la resta de l'equip, han fet públiques les línies d'acció que han incorporat al seu programa electoral, amb el qual esperen guanyar-se la confiança dels veïns i veïnes de la capital del Berguedà. "El nostre programa electoral té les línies mestres del que considerem la ciutadania ha estat reclamant durant els darrers anys", assegura la formació en un comunicat de premsa, on destaquen que "".Un dels projectes més emblemàtics, assenyalen, serà el, una acció que "servirà per a millorar la zona i, també, que esdevingui un referent renovat per a la cultura, l'espiritualitat, el turisme i l'esport, a la ciutat i a la Catalunya Central". ​"Tenim una ciutat que ha perdut el rumb, necessitem trobar-nos tots els berguedans i", reivindiquen.D'altra banda, des del PSC posen de manifest que un altre dels principals objectius de la formació serà ", amb un millor mobiliari urbà". Així mateix, també posen el focus en "crear noves oportunitats econòmiques", anunciant que posaran en marxa "una finestra única destinada per a les empreses i autònoms", i que faran possible "una la nostra ciutat, per tal que sigui una incubadora d'empreses i creadora de sinergies iAquestes actuacions, consideren, ajudaran que Berga "recuperi l’efecte de capitalitat", i això contribuirà que "". I perquè això sigui possible, asseguren, "ens cal que Berga sigui una, disposant de graus universitaris en zones com l'espai de Sant Francesc o dels antics jutjats". En darrera instància, fan referència a les polítiques socials, i exposant que "el nostre projecte va de persones", es comprometen a "posar en marxa un, per tal que els habitatges buits que necessitin rehabilitar-se s'introdueixin al mercat de lloguer"., ja no tan sols el pròxim mandat, sinó per a la Berga dels 10 anys vinents", asseveren en un comunicat de premsa, afegint que "tenim una mirada llarga, allunyada del curt-terminisme que malauradament ha regnat a l'Ajuntament els darrers mandats". Per tot plegat, el PSC Berga posa de manifest que "aquesta campanya no anirà de personalismes ni de partits, aquesta campanya anirà de projectes de ciutat, de confrontar-los i que la ciutadania pugui decidir quin és el millor per al futur del seu municipi", i sentencia que "".