David Font demana a Gironella que li torni a fer confiança per dibuixar un futur pròsper al municipi

L'Espai Santa Eulàlia de Gironella va fer el ple el darrer divendres al vespre en l'acte de presentació de l'equip de Més x Gironella, la marca mitjançant la qual l'actual alcalde del municipi, David Font, torna a concórrer a l'alcaldia del consistori de la Perla del Llobregat. L'alcalde i cap de llista del projecte ha fet un repàs de les accions executades els últims quatre anys i s'ha compromès a dibuixar un futur pròsper per Gironella, i per això, ha demanat als veïns i veïnes que votin "de forma massiva".



Font va fer balanç de la darrera legislatura recordant que el mandat va tenir un protagonista inesperat: la pandèmia del coronavirus. En aquest sentit, l'alcalde va posar en relleu que l'Ajuntament va destinar prop de 100.000 euros en diferents iniciatives per minimitzar l'impacte a negocis i famílies. A més, la jornada va servir per fer un record a les persones que van perdre la vida i un agraïment als treballadors dels serveis essencials.

Més enllà, l'alcaldable va posar en relleu que, destacant que "hem fet una aposta inversora immensa, amb més deen els darrers quatre anys". De fet, Font ho va atribuir a "tenir projectes, trucar moltes portes i ser persistents". A banda, va posar de manifest que "no només han estat inversions,", va afegir. A aquestes xifres, l'alcalde va afegir que la Generalitat invertirà prop deen projectes compromesos, com l'o el, així com fons europeus pero laPosteriorment, totes les persones que integren la llista van presentar-se una a una per tal d'explicar els motius que els va portar a ser part de l'equip. El seu objectiu comú és "treballar per Gironella, i". De fet, malgrat tenir edats, professions i, fins i tot, ideologies polítiques diferents, Font va destacar que "".D'aquesta manera, el cap de llista va compartir com encaren el projecte de futur, sota el lema de Construïm el futur. "El futur de Gironella s'ha de fer sobre la base de valors sòlids, com", va remarcar Font, que va afegir que dibuixaran un projecte que tingui per comú denominadorPer tot plegat, va demanar als veïns i veïnes de Gironella que votin "de forma massiva". ", i només ho farem amb una victòria clara el pròxim 28 de maig", va reivindicar. Els pròxims dies, l'equip de Més x Gironella farà trobades veïnals i anirà explicant algunes de les propostes que formen part del programa de govern futur.