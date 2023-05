La CUP incidirà en millorar les escoles, en l'equitat i la inclusió, i per fomentar l'educació al llarg de la vida

La(CUP) de Berga ha exposat el seu programa d'Educació en un acte que va prendre per nom Berga, espai educatiu. La número dos de la llista a la capital berguedana,, va ser l'encarregada de donar a conèixer les propostes de la formació en l'àmbit educatiu per a la pròxima legislatura, que es vertebren en un total de, entre les quals destaquen l'aposta per millorar els centres educatius, el treball per a la inclusió, i el foment de la formació al llarg de la vida."Malgrat que els ajuntaments hi tinguin poques competències,", ha compartit Rodríguez, que ha destacat el paper de l'educació "per reduir desigualtats i per construiruna ciutat". És per aquest motiu que la CUP concreta cinc iniciatives per "donar continuïtat a projectes ja iniciats i començar-ne de nous". Així, Rodríguez va fer referència, en primer lloc, de la voluntat de "". D'altra banda, la formació també aposta per ", especialment en l'horari no lectiu".Des de la CUP també promocionaran ", amb tota mena d'activitats educatives per a totes les edats i també formació reglada". A més, per donar resposta a un dels neguits actuals de mares i pares, Rodríguez també afirma faran"a través de formació a les famílies i conscienciació social". Finalment, el cinquè eix d'actuació s'enfocarà a"apostant per la creació de nous espais educatius més enllà de les aules".A banda de Rosa Rodríguez, que professionalment és directora de l'Escola de Música i Arts del Lluçanès, en l'acte també va prendre part l'actual regidor d'Educació,, que va fer balanç de la tasca feta per la CUP en els seus dos mandats. Escútia va resumir l'actuació en tres línies principals:Paral·lelament, també van participar en la presentació dos representants de la comunitat educativa de Berga:, membre de l'AFA de l'escola bressol Flor de Neu; i, mestre de música a l'escola Sant Joan. Guillen va posar sobre la taula la necessitat d'unperquè continuïn l'etapa educativa en un centre públic de la ciutat. A més, va fer referència a la possibilitat de crear unaper "compartir experiències, idees, inquietuds i realitzar debats". Per la seva banda, Gonzàlez va fer referència a la possibilitat que l'Ajuntament faci unadurant els períodes de preinscripció.