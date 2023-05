La renovació del pati infantil de l'escola guanya la votació dels pressupostos participatius d'Avià

📢 La renovació del patí d’educació infantil de l’Escola Santa Maria d’Avià és la proposta més votada als pressupostos participatius 2023. 👉https://t.co/Zg4D6JSNuG



😃 137 persones han participat en les votacions, 89 mitjançant l’aplicació i 48 de manera presencial.



🙌Gràcies! pic.twitter.com/IlLklxIGp8 — Ajuntament d'Avià (@Ajuntament_Avia) May 12, 2023

La renovació del pati d'educació infantil de l'ha estat la proposta més votada en l'edició d’enguany dels. Amb un total de 83 vots, la millora d’aquesta instal·lació ha resultat la proposta preferida dels avianesos i avianeses.Enguany, han participat en la votació dels pressupostos participatius un total de. D'aquestes, 89 han emès el seu vot mitjançant l'aplicació i 48 persones han votat de manera presencial a les oficines de l'Ajuntament. En aquest sentit,, que ja ha arribat a la seva sisena edició.Després de la millora del pati de l'escola, la segona proposta més votada ha estat, amb 69 vots. En tercera posició ha quedat la proposta de, amb 57 vots.La regidora de Participació Ciutadana,, afirma que "un any més, els avianesos i avianeses han respost a les votacions dels pressupostos participatius, una iniciativa en què vam ser pioners a la comarca i de la qual n'estem molt orgullosos, ja que".Després de l'anunci de les propostes més votades, l'Ajuntament d'Avià obre ara un període d'estudi peri, posteriorment, anunciarà les propostes que es faran realitat partint de les votacions. El consistori destinarà un total deals diferents projectes dels pressupostos participatius.D'altra banda, l'Ajuntament reservad'aquesta partida per al procés participatiu infantil. En relació amb aquesta convocatòria, hi ha hagut un total deen les votacions. Els vots dels nens i nenes es repartien en 6 punts (3 punts a la proposta que els hi agradava més, 2 punts a la segona i 1 punt a la que tercera).Amb aquest sistema, en primera posició hi ha quedat la proposta d', amb 135 punts. En segona posició,, amb 114 punts; i en tercera posició la, amb 104 punts.