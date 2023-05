Arrenca la campanya electoral a Berga

✊ INICI CAMPANYA | La CUP de Berga hem començat la campanya al carrer Buxadé, a tocar de les obres que hi ha en marxa al carrer Harmonia, per reivindicar l’aposta que fem pel Barri Vell des de la nostra entrada a l’Ajuntament



. Malgrat que la pluja va fer la guitza, els candidats i els seus equips van sortir als carrers per iniciar de primera mà la col·locada d'uns cartells i pancartes que ara ja són fàcils de localitzar en qualsevol punt de la ciutat.L'equip de laes va citar al carrer Buxadé, a tocar de les obres que estan en marxa del carrer Harmonia, com a símbol de la voluntat de la formació de. Amb aquest emplaçament, s'ha volgut reivindicar que des de l'entrada de la CUP a l'Ajuntament de Berga, s'ha posat en marca "". En concret, l'obra al carrer Harmonia consisteix en l'enderroc d'edificis en desús i la transformació de la zona amb noves llambordes, nou mobiliari i un espai enjardinat.



A Sant Francesc es van citar Ramon Caballé i un grup de persones pertanyents a la llista de Junts per Berga. En el seu cas, el lloc també va ser una declaració d'intencions, ja que per Caballé "Sant Francesc ha de ser el gran espai cultural i de formació". Amb tot, des de Junts asseguren que "estem animats i sortim amb ganes de guanyar a la ciutat", apuntant que "només el vot a Junts per Berga assegura el canvi perquè Berga deixi de fer passes enrere i faci un gran pas endavant".



L'equip de Junts per Berga ha engegat la campanya a Sant Francesc Foto: Junts per Berga

Moisès Masanas i el seu equip comença la campanya amb la penjada de cartells.#loportunitatdecréixer #municipisrepublicans pic.twitter.com/NXQHciX1Vy — ERC Berga (@ERCBerga) May 12, 2023

Esperem que els intolerants ens respectin.@pscberga pic.twitter.com/51t5jxVP1L — Abel García Marín (@abelgama77) May 11, 2023

També aes van citar al vespre al local per sopar plegats i, posteriorment, començar a vestir la ciutat amb les seves crides. El mateix, l'alcaldable, no va tenir inconvenients en enfilar-se escala amunt per col·locar els seus cartells al capdamunt dels fanals i fer visible el seu eslògan:La nota negativa de la nit va ser pel, que segons han denunciat a les xarxes socials, han patit unque la formació va estar col·locant ahir al passeig de la Indústria. "Comença la campanya bruta", lamenta el número dos de la llista, adjuntant una imatge de la pancarta instal·lada a les 00.15 hores i desapareguda al cap de 30 minuts.