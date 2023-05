Uns 180 alumnes del Berguedà prenen part dels tallers de gestió d'emocions

Educació emocional, educació per la vida és el nom del projecte del catàleg de serveis delque, en els dos últims cursos escolars,. El programa consisteix a treballar lesi complementar aquest treball amb l'acompanyament a les famílies i al professorat de cada centre participant. És per aquest motiu que, a més dels 180 alumnes, també s'han endinsat en el projecte. El projecte es va estrenar durant el curs escolar 2021-2022 en. Enguany, la iniciativa ha arribat aLa consellera d’Atenció a les persones, Salut i Polítiques d’igualtat,, afirma que "és transcendental que els nens i nenes puguin aprendre a gestionar les seves emocions des de ben petits", afegint que "aquest és un autoconeixement personal que els portarà a prendre millors decisions i a créixer com a persones". En aquest sentit, ha exposat que l'objectiu principal del programa és acompanyar als infants en. Així, a través dels tallers, els nens i nenes aprenen a reconèixer quines són les emocions que poden sentir i també aUn cop superada aquesta primera fase de coneixement, els professionals que guien el servei, SEER: Salut i Educació Emocional, comparteixen estratègies als infants per ajudar-los a. En definitiva, des del Consell destaquen que Educació emocional, educació per la vida acompanya als alumnes en la construcció d’habilitats socials i emocionals que els poden fer més feliços i ajudar-los aLa implantació del projecte als centres educatius del Berguedà es realitza en tres fases i focalitza l'atenció en professorat, alumnes i famílies. I és que, el darrer pas de la iniciativa consta d'un taller amb les famílies, amb la finalitat que els familiars dels alumnes que participen en el projecte. Amb tot, des del Consell Comarcal asseguren que el conjunt de centres escolars del Berguedà que s'han sumat al projecte Educació emocional, educació per la vida coincideixen en fer-ne una magnífica valoració.