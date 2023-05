'La Patum accessible' obre la inscripció per a l’espai reservat a persones amb mobilitat reduïda

L'ha obert el període d'inscripció per accedir a l'empostissat de, una iniciativa que compta amb la col·laboració del. Es tracta d'un espai reservat a les escales de La Berruga de la plaça de Sant Pere perquè, des de l'emplaçament on es duen a terme els actes principals del Corpus berguedà. El període d'inscripció per obtenir una plaça per a La Patum accessible estarà obert fins al 24 de maig. La tramitació caldrà fer-la mitjançant un formulari específic disponible a l'apartat de Tràmits i gestions del web municipal o presentant una instància al registre general de l'Ajuntament de Berga.En la sol·licitud serà necessari, tenint en compte que s'oferiran places per veure La Patum de lluïment de dijous i diumenge, La Patum completa de dijous i diumenge (fins a la finalització del primer salt de Plens de la nit) i La Patum Infantil, matí i tarda (fins a la finalització del primer salt de Plens de la tarda). En cas que la demanda de peticions excedeixi el nombre de places disponibles,Per completar la inscripció, el formulari de sol·licitud haurà d'anar acompanyat d'una, si s'escau. Les persones que necessitin estar acompanyades durant la seva estada a l'empostissat també hauran d'aportar el, que haurà de ser major de 18 anys.La iniciativa de La Patum accessible va néixer fa més de 10 anys i permet millorar l'accessibilitat de la festa prioritzant les peticions dereconeguda amb el certificat de discapacitat, les persones amb altresi les persones. Per tant, no es tracta d'un espai per a persones que tinguin dificultats de mobilitat de forma ocasional. El dispositiu de La Patum accessible comptarà amb la col·laboració de