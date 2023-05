Uns 300 alumnes d’escoles de primària del Berguedà participaran en el Mercat de Cooperatives Escolars

Torretes, guardioles, moneders, imants, sabons, jocs, punts de llibre, llibretes, clauers, atrapa somnis, portallapis, animals de ganxet, quadres personalitzats, collarets, braçalets, marcs per posar-hi fotos... Això és una petita mostra de les desenes de productes que es comercialitzaran aquest dissabte, 13 de maig, al. És una iniciativa que preténa través de la creació de cooperatives a l'aula. Enguany,(14) i ha comptat amb la participació d'uns 300 alumnes provinents de les cinc escoles de, la de, una de, la dei la de. El Mercat de Cooperatives Escolars disposarà d'un espai d’exposició i venda de productes ubicat a la plaça de Viladomat, deEl procés de creació de les cooperatives es divideix en diferents fases que es porten a terme al llarg del curs escolar. Primerament, es fa la, després esper procedir, finalment, a la seva. A més, l'alumnat també elabora, com per exemple cartells o fulletons per donar a conèixer la celebració del mercat.La tècnica d'Educació de l'Ajuntament de Berga,, ha explicat que el Mercat de Cooperatives és el resultat delrealitzat per l'alumnat al llarg del curs. ", ja que els obliga a posar-se en situacions en les quals no s’havien trobat fins ara", remarca Freixa, que ha afegit que el projecte "s’adequa a les competències bàsiques que es treballen a primària i les". Finalment, la tècnica d’Educació també ha celebrat que "el projecte torna a tenir l’èxit que es mereix", i ha recordat que una part dels diners recaptats de la venda de productesLa presentació del Mercat de Cooperatives Escolars ha comptat amb la participació de representants d'algunes de les cooperatives d'escoles de Berga. Els infantsi han mostrat alguns dels productes que han fabricat de forma manual amb materials reciclats. Els nens i nenes participants en la presentació han estat(Escola Vedruna),(Escola Vedruna),(Escola La Valldan),(Escola Sant Joan),(Escola Sant Joan),(Escola Santa Eulàlia),(Escola Santa Eulàlia).