Firhàbitat suma col·laboracions professionals, noves formacions i s’internacionalitza en la tercera edició

Els dies 2, 3 i 4 de juny tindrà lloc ala tercera edició de laorganitzada per l'(ACEB)i l'. Segons els seus responsables,és un certamen ja consolidat, i en el seu tercer any, presentarà un format similar a les dues primeres edicions si bé incorporarà més col·laboracions professionals i noves formacions. També reforça la seva internacionalització, amb la presència de professors i estudiants d'arreu d’Europa.La fira aposta per, així com a un programa d'activitats paral·leles i de conferències per a tots els públics. Enguany, una de les principals novetats és que: materials naturals, eficiència energètica, salut de l'hàbitat, sistemes constructius i habitatge sostenible.En una roda de premsa celebrada aquest matí, els promotors de Firhàbitat han compartit que el certamen, tant amb institucions com amb professionals del sector. D'aquesta manera, enguany, a més de l'–que celebrarà la seva trobada anual durant la fira-, el, també s'han establert relacions amb la, amb qui es lliuraran els primersa les millors tesines del màster de bioconstrucció del centre universitari, i amb la, amb qui s'organitzaran diverses propostes formatives i divulgatives.Aquestes col·laboracions, assenyalen, han permès, entre d’altres,que tenen en compte materials naturals per als processos constructius. Concretament, es donaran a conèixer tècniques de construccióA més, Firhàbitat serà l'escenari de la, una iniciativa a escala europea finançada pel programa Erasmus+ que pretén generar eines docents per a. Seran presents a la fira professors i alumnes de Catalunya, Àustria, Dinamarca, Lituània i Letònia en la darrera de les trobades d'aquest projecte internacional. I és que, un dels objectius de la tercera edició ésamb la intenció de donar a conèixer el sector de la bioconstrucció i alhora, les seves sortides laborals i professionals.Com en les edicions passades, la fira aposta perquè els expositors i els professionals trobin el seu lloc en el certamen i estableixinentre ells, però també es busca que la mostra. Per aquest motiu, tampoc hi faltaran les activitats infantils, així com el sopar networking amb l'objectiu d'oferir un espai distès deFirhàbitat compta amb el suport del, l', la, lai també dei la