L'ACEB reclama a les administracions que deixin de banda «el règim d'acomodament instaurat fa anys»

L'ACEB ha convocat eleccions

Així com els consistoris se sotmeten aquest mes de maig a les eleccions locals, l'(ACEB) també engega el procediment per renovar la junta directiva. L'actual president,, ja ha anunciat que es presentarà a la revàlida, en una roda de premsa on ha fet balanç del mandat que ara culmina i on ha lamentat"Estem decebuts amb la manera que s'ha actuat respecte de la Visió ACEB, el nostre full de ruta de mandat, perquè penso que no estàvem plantejant res de l'altre món i", ha valorat Serarols, que ha defensat que "continuem amb la mateixa idea:". ", però justament això, on hem trobat més dificultats", ha compartit.El president de l'ACEB ha assenyalat que "quan ens vam embolicar amb el projecte de l'ACEB ens vam marcar l'objectiu de donar un missatge renovador per tal que, com diu el Xavier Gual,", i per aquest motiu, "hem reforçat les aliances amb les entitats berguedanes i de la Catalunya Central". Ara bé, segons Serarols, "els representants de les administracions no han entomat l'encàrrec amb la mateixa claredat, i per això".És per tot plegat que des de la patronal reclamen als responsables polítics que siguin escollits en les eleccions del 28 de maig que "", ja que tal com apunten, "a tothom li sembla que les coses estan bé i no és així: no hi ha estratègia", començant per "". D'aquesta manera, sentencien que "governi qui governi, i ocupin l'estament que ocupin, li proposarem una col·laboració publicoprivada sincera", a la vegada que insistiran en la seva demanda més habitual: "".Més enllà de l'acció des de la comarca,, que ja ha anunciat que fa un pas al costat de la junta i no formarà part de la candidatura de continuïtat liderada novament per Serarols, anima als representants polítics que, de cara la nova legislatura,, exposant que "sempre hem vist que quan venen polítics de Barcelona, es pengen l'escapulari de partit i es posen darrere.".Fins al 31 de maig, els associats a la patronal poden presentar la seva candidatura per definir la nova junta directiva. Josep Maria Serarols ha fet públic que optarà a un nou mandat amb una proposta continuista, a excepció de Gual.. En aquest sentit, el president de l'ACEB ha fet balanç d'algunes de les iniciatives que han centrat l'acció de govern de la junta els darrers quatre anys, els quals han estat plenament afectats per la pandèmia del coronavirus.D'una banda, Serarols s'ha referit a "", i si bé ha reconegut que "no estem en el nivell de satisfacció desitjat, estem contents perquè anem pel bon camí". D'altra banda, ha insistit en la frustració per la resolució del full de ruta de la Visió ACEB, emfatitzant que "hi vam posar moltíssima il·lusió i les coses han anat com han anat, però".Més enllà d'això,ha compartit alguns dels assoliments més destacats per part de la junta aquest mandat, com l'impuls de, la redacció deldisponible al Berguedà, o la creació de la comissiói de l’. Així mateix, Piniella ha posat en relleu les 90 noves empreses i professionals autònoms que s'han donat d'alta a l'ACEB els últims quatre anys, les més de 400 ofertes de treball que s'han gestionat des de la patronal, els més de 1.500 treballadors en atur que s'han format, i el miler de persones que han participat en 34 jornades tècniques, webinars i afterwoks empresarials organitzats per l'ACEB.