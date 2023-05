«És una novel·la del segle XIX, però encara ara obre melons i toca molts temes que són vigents»

Dos anys de feina

Una tendra història d'amor enmig dels conflictes de l'arrencada de la Revolució Industrial. Aquest és el fil conductor de, de l'escriptora anglesai que recentment s'ha publicat per primera vegada en català per part de Viena Edicions. La seva traductora és, una berguedana de 29 anys que s'estrena amb aquesta obra en el sector de la traducció editorial i que explica a Nació Berguedà lNord i Sud es va publicar originalment, a través de lliuraments setmanals, entre el setembre de 1854 i el gener de 1855, a la revista Household Words, dirigida per Charles Dickens. Ara bé, segons la seva traductora, "". El primer és la, ja que Gaskell va tractar qüestions com "la lluita sindical i les vagues", i ho fa "exposant el punt de vista dels patrons i dels obrers de forma transversal". ": ni hi passa per sobre ni ho deixa de rerefons, està molt ben explicat i detallat", reitera Barat. I un altre dels elements actuals que es veuen representats en l'obra és ", que avui dia, en certes coses, continuem bastant enrere".Ara bé, hi ha dos elements que, segons la traductora, "poden interessar en especial als lectors berguedans": la Revolució Industrial i la parla. ", l'aspecte de la Revolució Industrial, el fet d'emigrar del poble per anar a la ciutat, i el contrast de la vida rural i bucòlica amb la velocitat i individualisme de la gran ciutat,", exposa, a la vegada que comparteix que "tinc família política implicada en les colònies tèxtil i em van ajudar a aconseguir". Així mateix, pel que fa a la parla, assenyala que "hi ha dos personatges que, en anglès, parlen un dialecte. Jo volia reflectir-ho d'alguna manera en la traducció al català, així que el que vaig fer va ser". "Al final, es tracta del català septentrional de transició, que és el nostre, així que", apunta.En qualsevol cas, i més enllà dels elements que connecten amb la realitat d'avui dia, Nord i Sud també recull un dels aspectes que identifiquen les obres de l'època: els relats d'amor. "Penso que la novel·la té objectius de públic molt diferent, perquè, perquè té una història d’amor molt potent", comparteix Barat, que reivindica que "l'Elizabeth Gaskell no és molt coneguda aquí, però al Regne Unit,".El resultat final de la traducció d'Alba Barat Vilà amb Nord i Sud es plasma en, dins de la col·lecció Club Victòria. "És un llibre que espanta perquè és molt gruixut, però com que es publicava setmanalment en una revista,", afirma la berguedana, que detalla que, "sense comptar que jo ja tenia molta feina de documentació prèvia feta". I és que, la relació de la traductora amb aquesta obra s'inicia quan Barat estudiava la carrera de Traducció i Interpretació."El meu treball de final de grau va consistir a traduir el primer capítol de l'obra, i per aixòde la Revolució Industrial, les fàbriques tèxtils, els moviments socials de l'època i la vida de l'autora", si bé remarca que, no obstant això, "mentre vas traduint, et vas trobant moltes coses que has de tenir en compte i que t'obliguen a continuar-te documentant". És precisament aquest aspecte el qual, segons Barat, fa indispensable la tasca dels traductors, en un moment que l'avenç de la tecnologia sembla voler-se imposar. "Per fer una bona feina de traducció literària és molt important tenir context i documentar-te molt, i", declara la traductora, que reitera que "no es tracta només de buscar una paraula al diccionari i agafar la primera definició, perquè potser no et va bé una i has de buscar sinònims". "", sentencia.És en aquest punt que la berguedana reclama que,: "quan una traducció està mal feta, de seguida se li tiren a sobre al traductor, sense tenir en compte que potser l'editorial sobreposa els diners i et dona tres mesos per traduir un llibre pel qual hauries de treballar durant tres anys", que lamenta que, en moltes ocasions, "s'acaba fent entre diferents persones, amb el que això pot acabar resultant". És per aquest motiu que la traductora destaca el temps i la confiança amb què ha comptat per poder fer realitat Nord i Sud, un projecte que va iniciar amb l'Editorial Adesiara i, però que va es va acabar cedint (amb traductora inclosa) a Viena i l'editora, en el moment que els primers es van assabentar de la voluntat dels segons de traduir aquesta obra. I tot plegat, Barat, ja que si bé assenyala que la majoria de les presentacions, xerrades i actes del sector tenen lloc a Barcelona, "".