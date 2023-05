Montmajor porta la fibra òptica sense fils als nuclis rurals aïllats

L'i l'operadora manresana de telecomunicacions Connecta Fibra, han establert una col·laboració per desenvolupar una solució que permeti l'arribada d’internet de qualitat a través de ràdio enllaç alsde Montmajor, i altres poblacions com Montclar i l'Espunyola. Aquesta iniciativa conjunta neix de la necessitat de gen aquestes zones, on la cobertura és limitada o inexistent.La solució aplicada consisteix en la instal·lació d'un node d'internet d'1 GB a lade Montmajor. A partir d'aquest node, Connecta Fibra proporciona servei a nuclis i cases rurals aïllades dins els termes de, amb connexions de fins a 200 Mb per als usuaris finals i latència real de fibra òptica. Addicionalment, des d'aquest mateix nodeper oferir el mateix servei als nuclis de Gargallà, Sorba, Pallerols, Navès i alguns punts del nucli urbà de Cardona.Segons detalla l'operadora, per implementar aquesta solució s'ha utilitzat la instal·lació d'un punt de fibra òptica sense fils, a través de ràdio enllaç amb tecnologia WiMAX de darrera generació. A més, asseguren que amb aquesta nova connexió, reafirmen la seva, oferint solucions de connectivitat a zones de difícil cobertura.