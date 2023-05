La Fira de Maig torna a lluir la seva millor cara deixant enrere la covid

Un visitant de la Fira de Maig es mira un dels vehicles exposats a la zona d'automoció Foto: Lídia López

Una parella balla aprofitant una de les actuacions musicals de la Fira de Maig Foto: Lídia López

L'exposició pels 60 anys de Cavall Fort, a l'estand d'Òmnium Berguedà Foto: Lídia López

Laha tornat plenament a la normalitat després del parèntesi de la pandèmia del coronavirus. Amb una data una mica atípica, però el context habitual de sol i temperatures càlides de la primavera, la primera jornada de l'edició d'enguany va permetre al visitants, amb els sons de fons de lesa la plaça Viladomat, lesa l'alçada de la plaça Cim d'Estela, la megafonia amb el servei de comunicació descobrint les, i laal final de l'espai firal i de la jornada d'ahir.Les exhibicions de ball i esportives, després d'anys d'intents en altres emplaçaments. La primera carpa, destinada per l'espectacle nocturn de, donava espai a altres propostes com cursos de pintura. A partir d'aquí, els palets marcavend'aquesta edició i inspirat en Un tomb per Berga. En les parets obertes, l'exposició promocional de la primera samarreta oficial de la Patum , amb persones vestint la peça des d'1 a 100 anys. En aquest punt, s'obre el passadís per deixar lloc a una plaça fictícia que acull una de les peces més úniques de la mostra:que edita el diari de la Fira. I per si no fos prou, al costat es pot accedir a unaque projecta vídeos de Benet Boixader (Simonet) en format original.La mostra es bifurca en aquest punt, i. També hi ha espai per a la cultura, per exemple, a l'estand d', que llueix l'exposició itinerant amb motiu dels. "L'exposició consta d'un seguit de plafons que expliquen com és el dia a dia de la redacció d'una forma divertida", explica la coordinadora de Cavall Fort,, que detalla que "les il·lustracions consten de jocs perquè els infants que passen per l'estand puguin interactuar". En definitiva, la mostra "".La Fira s'amplia després d'aquest punt per encabir la, amb els últims models de quatre concessionaris locals. Més avall,. Els tasts de formatge, l'olor del pa acabat de fer, els detalls de les joguines de fusta i els complements fets a mà es van alternant, amb el parèntesi obligatori pels pares i mares de les. En definitiva,, i torna a situar la mostra com