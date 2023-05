Les propostes teatrals 'Fiblades' i 'Orgasmes', plats forts de la nova programació del Culturitza't

L’ha presentat la nova programació del Culturitza’t, el cicle d’activitats culturals del municipi, amb un total de vuit espectacles pels mesos de maig i juny. El tret de sortida el donarà la, amb la Coral Estel de Gironella, Orfeó Monistrolenc i Agrupació Coral de Talamanca, aquest dissabte a les 18.00 hores a l'Espai el Blat. A més, el diumenge, 7 de maig, en la mateixa ubicació, tindrà lloc, una obra de teatre que narra la història de les trobades entre dos personatges típics d’una gran ciutat -una descurada vagabunda i un meticulós executiu- enmig d’un espai tan neutral com un banc de qualsevol parc urbà.El cap de setmana del 13 i 14 de maig serà el torn del, el dissabte, i diumenge, la plaça de la Vila acollirà elamb la V9 Band, organitzat per Mans Unides Gironella. El 21 de maig serà el torn d’, una comèdia sobre els dos sexes: les seves diferències, les seves virtuts, les seves debilitats, les seves actituds i, sobretot, la manera com al final, inevitablement, l'un i l'altre es complementen la mar de bé.El primer cap de setmana de juny arribarà, un relat real i sincer d’històries que han quedat oblidades o soterrades en la por, la misèria i el silenci, de La Llançadora, la xarxa de dansa d’arrel de la Catalunya Central, que compta amb l’Esbart Sant Jordi de Gironella. El mateix cap de setmana, la plaça de la Vila viurà el, amb tallers, concerts i jams per a tots els públics. El punt final a la programació serà el concert amb la, el 18 de juny a l’Espai Santa Eulàlia.El regidor de Cultura,, explica que la programació compta amb espectacles programats des de l’Ajuntament i els que organitzen les entitats del municipi, com ara el Festival solidari de Mans Unides, la XXV Roda Coral o el concert de la Coral Les Veus de Gironella. "Per a nosaltres, és important, i que tot formi part de la programació cultural estable del municipi", destaca el regidor.Les entrades pels espectacles ja estan a la venda i es poden comprara la pàgina web culturitzat.cat , o físicament a l’Ajuntament de Gironella, al Casal Cívic La Llar i a la Biblioteca de Gironella.