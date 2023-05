Crit d'alerta dels veïns de les colònies industrials del Berguedà: «És un patrimoni únic al món»

Punt d'atracció per als artistes

L'escultor i pintor Pere Ferran treballant al seu taller de Cal Marçal Foto: ACN / Mar Martí

"El Berguedà no s'entendria tal com és sense les colònies. Segurament, seria una comarca diferent". Així s'expressa, veïna de la colònia del Guixaró i membre de l'. La seva mare treballava a la fàbrica i, malgrat que ella no, va decidir quedar-s'hi a viure: "És un espai que m'agrada i me l'estimo". Assegura que si es retrocedeix en el temps, tots els berguedans trobarien algun familiar vinculat a les colònies: "Les tenim a la sang, és el nostre ADN". Farts de veure com es deterioren moltes de les colònies i no s'hi fa una aposta clara,: "És un patrimoni únic al món. No es pot abandonar".L'Associació de les Colònies de l'Alt Llobregat va néixer fa un any amb l'objectiu deque van néixer fa 150 anys a la vora del riu Llobregat. En aquests 32 quilòmetres s'hi van arribar a instal·lar fins a 15 colònies tèxtils diferents. Ara, amb la proximitat de les eleccions municipals, els veïns que formen part de l'Associació han decidit elaborar, i que s'hi facin inversions decidides.En concret, al manifest demanen que es dotin les colònies dels serveis necessaris perquèi que es facin treballs per mantenir els camins i per millorar les comunicacions entre les colònies. A més, reclamen als ajuntaments que els habitatges i indústries de les colònies. "Hi ha colònies que estan molt bé, però d'altres no. Demanem que s'intenti ordenar el millor possible i que no quedi tot abandonat", reclama, també integrant de l'Associació.Santamaria recorda que quan hi havia en funcionament el Consorci del Parc Fluvial es va impulsar una planificació i un pla d'usos per a les colònies, però lamenta que quan es va dissoldre aquest ens l'any 2015,. "És un patrimoni únic al món", destaca Santamaria, que creu que s'ha de fer una gestió conjunta de tots aquests espais fabrils: "".Una altra de les demandes del col·lectiu és que es creï unque "pugui aglutinar tota la documentació relacionada amb la història de les colònies industrials", segons ha detallat, també membre de l'associació. L'objectiu és "deixar constància de tot el que han sigut i representen pel desenvolupament del territori". Puig diu que en aquest centre hi tindrien cabuda des de documentació bibliogràfica, material fotogràfic o audiovisual, entre d'altres. De fet, posa l'exemple quei és on es van crear diverses formacions com la Polifònica de Puig-reig o també molta activitat teatral. "Tot això encara es conserva però, per tant, seria molt interessant poder-ho aglutinar tot", reclama.Les colònies també s'han convertit en espai de creació per a molts artistes. És el cas de la colònia Cal Marçal de Puig-reig, que acull a sis artistes. El, pintor i escultor barceloní, n'és un. Fa gairebé una quinzena d'anys que es va instal·lar en una nau de la colònia i, a més, també viu als pisos dels treballadors. "Una colònia és com un poble petit, ens coneixem tots i ens diem el 'bon dia' i 'bona tarda'", relata Ferran. Creu que les colònies "pel bé de la gent que hi viu, dels pobles i també pel seu patrimoni arquitectònic i artístic".Qui fa poc que s'hi ha instal·lat és en, un director de fotografia i realitzador audiovisual que va decidir marxar de Barcelona després de la pandèmia. "Buscàvem un lloc on tornar a començar lluny de la ciutat i del caos de la pandèmia", relata, tot afegint que van trobar la colònia "per un seguit de casualitats". Explica que. Després d'instal·lar-se als pisos de la colònia ha rehabilitat una nau juntament amb dues artistes més, l'-que treballa el moviment- i la-està desenvolupant un taller de cinema-.Tot i no ser-ne conscient quan s'hi va instal·lar, Riba. "La veritat és que s'ha convertit en un punt bastant clau, tot i que m'ho he trobat de sobte", explica. Creu que"obren la porta" a què s'hi instal·lin aquest tipus de propostes.