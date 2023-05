L'equip de Ràdio Berga i l'espai de coworking de comunicació s'ubicaran als baixos del Mercat Municipal

. Així ho han explicat avui l'alcalde,, i el regidor d'Urbanisme,, que han confirmat que el darrer mes de març va ser l'últim que es va pagar el lloguer (d'uns 800 euros i escaig al mes) i que l'equip ja no es troba en aquest indret. I quin serà el seu destí?, amb accés directe des de la Ronda Moreta.L'treballa de bracet amb l'(ADB) per fer realitat el projecte d'unque també englobi l'equip de Ràdio Berga. Segons l'alcalde, els tècnics de l'ADB, ja que més enllà de ser un local privat, hi havia aspectes normatius, de disponibilitat i accessibilitat que el feien poc recomanable. D'aquesta manera,. A la vegada, l'alcalde ha destacat que aquest recurs permetrà "donar vida al Barri Vell" i oferirà comoditat als seus usuaris, pel fet que "és a peu de carrer, ampli i cèntric".En concret, el consistori i l'Agència, que tal com ha destacat Sànchez, "n'hi ha molts a Berga i la comarca". A més, s'hi col·locaran els equips que encara es puguin aprofitar de Ràdio Berga i se substituirà allò que hagi quedat obsolet per tal de posar-ho a disposició dels usuaris com a, dotant d'un recurs que permetrà generar continguts d'àudio com pòdcasts, entre altres.D'aquesta manera,, el qual tant el regidor com l'alcalde. L'equipament formarà part de la xarxa de coworkings que l'ADB vol establir i unir en diferents punts de la comarca amb l'objectiu que esdevinguin un referent per als emprenedors berguedans,. Paral·lelament,, si bé l'alcalde ja ha evidenciat que "s'haurà de replantejar" pel fet que "els mitjans de comunicació estan canviant, moltes ràdios locals estan desapareixent i". De moment, l'emissora manté la freqüència del 107.6 i continua emetent.