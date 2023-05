Roxy Music: El Glam Rock Elegant

Roxy Music (1972)



Flesh And Blood (1980)



Avalon (1982)

La gran majoria de la gent va veure per primera vegada a Roxy Music interpretant la cançó Virginia Plain al programa Top Of The Pops el 1972. El tema era irresistiblement enganxós i la seva imatge era una combinació entre Glam futurista i retro que feia mal d'ulls. Andy Mackay va admetre més endavant: "Hi ha un o dos vestits que vaig portar a principis dels 70 que als meus fills grans no els hi faria cap gràcia que els tornés a portar".Roxy Music eren postmoderns molt abans d'inventar-se aquesta expressió, la seva música era prou atractiva per a atraure al mateix temps els fans del Glam, el Pop i el Progressiu. Eren avantguardistes, però també feien referència al passat amb el seu so de Rock elegant. La veu, amb les lletres de la contracultura Pop de l'època de Bryan Ferry flotava quan s'aliava amb la guitarra de Phil Manzanera i el saxo d'Andy Mackay.Que Roxy Music perdés de sobte l'avantguarda després que el teclista i geni dels sintetitzadors Brian Eno (també conegut com a Brian Peter George St. Baptiste de la Salle Eno) deixés la banda després del segon àlbum For Your Pleasure (1973) no és ben cert del tot (igual que la romàntica exageració del paper de Brian Jones amb els Rolling Stones, una mica distorsionada de la realitat). I tot i que Brian Eno mereix de segur la seva reputació com a compositor, productor i innovador, aquest estatus prové gairebé totalment dels seus èxits després de Roxy Music, no pas dels primers dos àlbums amb la banda. Brian Eno va ser substituït pel multiinstrumentista Eddie Jobson, que va demostrar ser un millor complement per les extravagàncies de Bryan Ferry i companyia. Brian Eno havia tingut un paper important en la sensació general de tot el que era Roxy Music, però Eddie Jobson tendia a treballar més en l'aspecte musical com a instrumentista i compositor, en lloc d'afegir d'atmosferes complementàries i sorolls de sintetitzador.Els àlbums de Roxy Music de mitjans dels 70, Stranded (1973), Country Life (1974) i Siren (1975) (l'època d'Eddie Jobson i el baixista John Gustafson, ambdós, aparentment, "contractats" més que membres de la banda de ple dret) continuen sent els més ben considerats per la crítica. Roxy Music finalment es van separar el 1983 (després, només Bryan Ferry tindria un notable èxit en solitari) i van tornar per a una gira mundial sorprenentment excel·lent el 2001. Van tornar de nou l'any 2010 per a ser caps de cartell en alguns festivals i el 2019 van ser introduïts al Rock And Roll Hall Of Fame (Saló De La Fama Del Rock And Roll). La combinació de musica experimental, elements futuristes, Pop, Rock i la personalitat de Bryan Ferry va fer que Roxy Music hagi influït en gran quantitat d'artistes i gèneres, especialment el Glam Rock, Art Rock, Disco, New Wave, Pop Rock o Synth Pop.Els inicis dels 70 va ser una època daurada per al Progressiu, el Pop, l'Art Rock i el Glam, i Roxy Music d'alguna manera encaixava en tots aquests estils, o més ben dit potser no encaixava en cap. Tenint en compte que el seu líder Bryan Ferry havia fet una audició per a King Crimson, compartien mànager i l'exproductor de King Crimson Pete Sinfield també era el seu productor, és d'imaginar que Roxy Music tenia més en comú amb el Rock Progressiu. D'altra banda, el seu primer single, Virginia Plain, va arribar a la posició número 4 al Regne Unit, situant-los immediatament en un context Pop. Indubtablement, vestien a l'estil Glam, però la seva era una imatge més fresca i avantguardista que per exemple The Sweet o d'altres i estaven fets per al programa musical de Tv Top Of The Pops.Quan va acabar l'audició, el guitarrista de King Crimson, Robert Fripp, va agrair a Bryan Ferry el seu temps. La seva veu era excel·lent, però no encaixava per a King Crimson. I abans que Bryan Ferry sortís del soterrani d'assaig de King Crimson, Robert Fripp li va donar el número de telèfon del mànager de la banda, suggerint-li a Bryan Ferry que si reunia la seva pròpia banda, li truqués. En aquell moment Bryan Ferry no ho sabia, però quan va sortir al carrer, aquella audició fallida es convertiria en l'oportunitat més gran de tota la seva carrera. Per a la majoria de les bandes que intentaven fer realitat el somni de signar amb un segell discogràfic i, finalment, gravar i publicar un àlbum, calia conduir per totes les carreteres del país, carretejar tots els instruments i tocar en "antros" de mala mort davant d'un públic indiferent, l'entusiasme del qual era el moment en què s'anunciava l'última cançó. Tot això, i més, formava part del sistema tradicional pel qual tenien de passar les bandes en els seus inicis. En signar amb EG Management (que també representaven a T. Rex i Emerson, Lake & Palmer, així com a King Crimson), Roxy Music es va estalviar totes aquestes coses "molestes", apareixent en escena amb una barreja de Pop, sintetitzadors i lluentons l'any 1972, amb només mitja dotzena de concerts al seu currículum, i un àlbum de debut força notable, Roxy Music (1972).El guitarrista Phil Manzanera no tenia cap dubte sobre el futur de Roxy Music. "Quan els vaig escoltar per primera vegada, sabia que triomfarien. Eren gent especial, tots molt elegants i intel·ligents. Jo només tenia uns 20 anys i aquests tios de 25 anys semblaven adults. Havien anat a la universitat, tenien comptes bancaris, dos d'ells eren professors, tenien cotxe i eren gent molt guai". La primera vegada que Phil Manzanera va fer una audició per a Roxy Music a l'estiu de 1971 va perdre contra David O' List, membre de The Nice. "Si hagués estat qualsevol altre, m'hauria enfadat. Havia vist a David amb The Nice al Royal Albert Hall, així que em va semblar prou just. Com que era ell, no em va importar massa". Però quan O' List va marxar el febrer de 1972, Phil Manzanera, que aleshores ja s'encarregava de mesclar el so de la banda, va agafar el seu lloc. Era evident, hi havia quelcom a l'ambient, quan l'àlbum homònim de Roxy Music va sortir a la venda el juny de 1972, T. Rex estava captivant a gran part de la població adolescent del Regne Unit i David Bowie acabava de treure el seu Ziggy Stardust And The Spiders From Mars, només dues setmanes abans del debut de Roxy Music.Però ara es tractava de la visita d'un futur no anunciat per una banda vestida amb llampants lluentons. A simple vista, Roxy Music podia suggerir que s'estaven apuntant al carro del Glam Rock, però tant el disc com la banda van aconseguir recollir les referències de la cultura Pop del passat, del present i el possible futur, tot en un, demanant atenció i capturant als fans d'ambdós costats de la línia divisòria entre el Pop i l'escena Progressiva. Si el tema que obre el disc, Re-Make / Re-Model, era, com va dir el periodista del Melody Maker, Richard Williams, el manifest musical de Roxy Music, proclamava que el Rock 'n' Roll tal com el coneixíem estava experimentant una estranya i irrevocable transformació. El debut de Roxy Music a Top Of The Pops interpretant Virginia Plain resultaria ser tan emocionant com David Bowie interpretant Starman. L'àlbum Roxy Music (1972) assoliria el número 10 en el moment del seu llançament, i va catapultar a la banda, deixant de ser uns desconeguts de culte per a convertir-se en un corrent dominant.Roxy Music entrava a la dècada dels 80 convertits en un trio, format pel seu fundador, teclista i cantant Bryan Ferry (el gran dandi del Rock), el saxofonista Andy Mackay i el guitarrista Phil Manzanera. La banda tindria a més el suport de reputats músics de sessió com el bateria Simon Philips i el teclista Paul Carrack. Roxy Music basaria el setlist dels concerts de l'època en gairebé la meitat de les cançons del disc. Seixanta setmanes a les llistes d'àlbums més venuts del Regne Unit, disset setmanes en el Top 10, quatre setmanes en el número 1, tres singles en el Top 20 del Regne Unit... per a Roxy Music, Flesh And Blood (1980) va representar el seu cim comercial. Sempre en evolució, Bryan Ferry, Andy Mackay i Phil Manzanera juntament amb el productor Rhett Davis crearien una atmosfera musical totalment nova, deixant enrere els sons de música Dance de l'àlbum Manifesto (1979) a favor d'una mena de fusió enjoiada de Soul i Pop clàssic amb glamur orientat al futur. Els tres singles d'èxit, Over You, Oh Yeah (On The Radio) i Same Old Scene, lideren els punts àlgids de l'àlbum, mentre que els covers de les cançons, In The Midnight Hour de Wilson Pickett i Eight Miles High dels The Byrds els transformen totalment en una cosa nova que se'n podria dir perfectament el genuí so Roxy Music.El 1981 gravarien una fantàstica versió de la cançó Jealous Guy de John Lennon, en homenatge seu, amb motiu del seu assassinat el 8 de desembre de 1980.Les coses van començar a posar-se tenses per a Roxy Music just quan la seva música es va convertir en Pop suau elegant. Phil Manzanera estava intrigat pel canvi musical segons va explicar a Sound & Vision el 2021: "Venia d'una idea de paisatge sonor Progressiu i Electrònic, però la diferència és que està dins del context d'una banda de Pop. És molt difícil classificar els estils de les cançons. No tenia per què ser Funk o Blues, o Jazz o alguna cosa estranya. Tots estàvem molt contents de tenir aquesta combinació de coses". Però no tothom estava d'acord amb un enfocament que un dia va portar a balades com Dance Away de l'àlbum Manifesto (1979). El sempre inquiet Brian Eno havia marxat abans del disc Stranded (1973), seguit de la sortida de Paul Thompson durant les sessions de Manifesto de 1979. Aquest canvi musical va assolir el seu zenit en el final de Roxy Music amb el disc Avalon (1982). En una entrevista l'any 2011 a Paul Thompson es queixava que "hi ha dos tipus de fans de Roxy Music, els d'Avalon i els de la primera època".Malauradament, la substitució del Rock idiosincràtic de Roxy Music pel Pop romàntic suau tampoc havia atret el públic nord-americà els anys anteriors a l'arribada d'Avalon el 28 de maig de 1982. Tots els àlbums de Roxy Music es van situar en el Top 10 del Regne Unit, amb Flesh And Blood (1980) com a segon àlbum més venut de Roxy Music. També havien tingut 13 singles en el Top 40 al Regne Unit, arribant al número 1 amb l'emotiva versió del tema Jealous Guy de John Lennon el 1981. Però el seu èxit número 2 del Regne Unit, Love Is The Drug de l'àlbum Siren (1975) només va arribar al número 30 als Estats Units, i aquesta segueix sent la millor posició de Roxy Music al Billboard 100 nord-americà. Mai havien tingut un àlbum en el Top 20 als Estats Units.Avalon no es va presentar com el projecte que trencaria l'encanteri. Bryan Ferry va començar a escriure les lletres mentre s'allotjava amb la seva futura dona Lucy a Crumlin Lodge, al llac de Connemara a Irlanda. La portada del disc, continuant amb la tradició de Roxy Music d'estar protagonitzada per dones, aquesta vegada, era més subtil. La dona que apareix d'esquena mirant el llac que Bryan Ferry veia des de casa seva, amb casc i un falcó al braç és Lucy Helmore, la xicota de Bryan Ferry en aquella època. Finalment, van sorgir una sèrie de cançons molt sensuals, però centrades en una llegenda especialment britànica, en la que el difunt Rei Artur és transportat a una mística illa per un grup de bruixes que esperaran la seva eventual resurrecció.Bryan Ferry amb la seva aura que ho impregnava tot va tenir cura d'explicar tot rient a L.A. Weekly el 1982 que no tornava a visitar l'idíl·lic Avalon d'abans. "És l'illa de l'encant, un lloc de fantasia, un lloc molt romàntic... però normalment només parlo de mi. Avalon és en gran manera un àlbum d'estat d'ànim, i les lletres apareixen aquí i allà com una mena de rentats de color. Són molt vagues, però en el bon sentit. Acoloreixen l'estat d'ànim. Havia pensat que hauria de fer un àlbum on les cançons estiguessin totes unides a l'estil d'un musical, però finalment no va sortir d'aquesta manera". Aquest estat d'ànim, però s'anava enfosquint. A mesura que avançaven les sessions, Avalon començava a assemblar-se cada vegada menys a un projecte de banda, al mateix temps que Roxy Music començava a assemblar-se cada vegada menys a una banda.Un Bryan Ferry cada cop més inquiet sentia que les cançons requerien més del que el trio principal de la banda podia oferir. Finalment, a Andy Mackay i Phil Manzanera s'hi van unir gairebé una dotzena de músics més, curosament gestionats per Rhett Davies, el productor del disc. Bryan Ferry explicaria l'any 1994: "M'estava impacientant amb la resta de la banda, m'impacientava pel que podien o no podien tocar. Vaig portar altres músics. De sobte em vaig casar, vaig tenir un fill. Totes aquestes coses van ser factors que van contribuir". Aquest procés va comportar avenços importants, per exemple, la preciosa cançó que dona títol al disc va passar d'un ritme ràpid a un molt més reposat i atmosfèric. El productor Rhett Davies explica l'anècdota sobre la cançó: "Amb la cançó Avalon vam haver de canviar-ho pràcticament tot quan estàvem gairebé acabant. Quan fèiem les mescles ens vam adonar que la cançó no funcionava. L'últim cap de setmana vam escoltar a una banda haitiana on cantava Yanick Etienne, la seva veu ens va fascinar a Bryan Ferry i a mi. Li vam demanar que cantés a Avalon i va acceptar, així vam acabar la cançó".Phil Manzanera va explicar en una entrevista a Reuters el 2010: "No hi ha cap pla mestre amb Roxy Music. És només un grup anàrquic de gent que fa el que els agrada fer. El 90% es va compondre a l'estudi, va ser el producte de canviar completament els nostres mètodes de treball. I, francament, per als tres últims àlbums de Roxy Music també va haver-hi moltes més drogues, cosa que era bona i dolenta a la vegada. Ens va crear moltes paranoies i idees disperses". Els fans van respondre, en particular, per descomptat, al Regne Unit, on Avalon va ser el segon àlbum consecutiu de Roxy Music número 1 durant tres setmanes, mantenint-se entre la llista d'èxits durant un any. El singles More Than This i Avalon també es van convertir en èxits del Top 15. Take A Chance With Me, tercer single de l'àlbum, també va aconseguir el Top 30 al Regne Unit, convertint-se en l'últim single d'èxit que tindria Roxy Music en aquest país. Però Avalon no va entrar en el Top 40 de la llista Billboard d'èxits nord-americana tot i vendre més d'un milió de còpies als Estats Units, i el single More Than This només va arribar a un pobre número 103 de la llista.Roxy Music van fer una gira de presentació de l'àlbum Avalon i després es van separar discretament, aparentment cansats de fer el mateix i, si eren sincers, també una mica cansats els uns dels altres. Tal com va dir Bryan Ferry a The Boston Globe: "Totes les bandes tenen els seus rampells, i crec que de tant en tant passàvem per glaçats silencis. Però no, mai no hi va haver cap cas de diferències musicals ni res d'això. Crec que al final de la gira d'Avalon només volia provar coses diferents, i ho vam fer". Phil Manzanera hi estava d'acord, el 2014 va explicar a Rolling Stone, "Als músics els agrada fer coses noves. És una llàstima per als fans, la veritat, perquè els agradaria que sempre toquessis el mateix".Ocasionalment, s'han reunit al llarg dels anys per alguna gira, o per tocar les memorables More Than This i Avalon durant la introducció de la banda al Saló de la Fama del Rock And Roll l'any 2019, però Roxy Music mai no va publicar cap més àlbum d'estudi. Al final, com va dir Bryan Ferry el 1993, deixar-ho després d'Avalon va ser "deliberat, em va fer sentir bé, era com, puc continuar fent això?". Aleshores va passar una cosa curiosa quan Roxy Music ja s'havien separat, el seu darrer àlbum no va parar de vendre's i Avalon finalment va arribar a ser disc de platí als Estats Units. Va trigar 10 anys a arribar-hi, però ho va aconseguir. Bryan Ferry n'està especialment orgullós perquè creu que la música té el poder de permanència.