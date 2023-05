El Punt de Voluntariat del Berguedà organitza dos cursos per formar els membres de les entitats de la comarca

👋El Punt de Voluntariat del #Berguedà organitza dos cursos en línia per formar els membres de les entitats de la comarca. 👉https://t.co/VvoZAVxVij



Elorganitza dos cursos en línia per formar els membres de les entitats de la comarca amb l'objectiu d'. D'una banda, es treballa per reforçar les estratègies locals dea través de l'impuls dels punts de voluntariat local. Així mateix, es contribueix aa la ciutadania interessada a fer voluntariat i es dona suport a les entitats queals seus projectes.La primera formació tindrà lloc el dilluns vinent, 8 de maig, i estarà dedicada a la. La seva finalitat és l'adquisició d'eines gratuïtes perperquè la comunicació sigui efectiva. Els formadors donaran a conèixer aplicacions gratuïtes i lliures per retocar imatges, per crear vídeos o aplicacions de música i sons. La inscripció per aquesta formació s'ha d'efectuar abans del 5 de maig La segona formació és per. Els participants aprendran diferents metodologies per aconseguir els recursos necessaris per portar endavant els projectes de les entitats. Es farà en quatre sessions de tres hores els dies 11,18,25 de maig i 1 de juny, en un horari entre les 17.30 i les 20.30 hores. Les inscripcions es poden formalitzar fins al dia 10 de maig El conseller comarcal de Participació,, ha explicat que "aquesta formació és fruit de la feina feta en l'àmbit de la participació ciutadana". Per això, un cop detectades les necessitats, es duen a terme diferents accions. "El que fem des del Consell Comarcal del Berguedà ési prenen la iniciativa", assevera.Aquestes formacions s'ofereixen en línia per tal deseguint el model que ja es va desplegar el 2022 i que va obtenir bons resultats. Totes les entitats registrades al Punt de Voluntariat del Berguedà rebran informació d'aquests cursos i també del