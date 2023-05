La Patum es respira al maig amb el programa de La Patum Tot l'Any

La samarreta de la Patum, la principal novetat

Amb l'arribada del mes de maig, l'recupera el cicle, que és la iniciativa que té per finalitat. Es tracta del segon any que es durà a terme, i per aquest motiu, l'agenda de propostes incorpora actes que ja es van desenvolupar el 2022, i d'altres que s'engeguen per primera vegada enguany."Sempre dèiem que la Patum són cinc dies i que fora d'aquests no es fa res. Per tant, la iniciativa va néixer amb l'objectiu principal d'", assenyala, membre de la Comissió de la Patum, que avança que la proposta d'enguany és "continuista" i que s'ha elaborat "".En aquest sentit,, que segons Parcerisa, "van funcionar molt bé". La primera proposta en aquest sentit serà el 13 de maig a les 20.00 hores, amb el concert La música de Patum més enllà de la plaça, a càrrec de la. En concret, en aquest espectacle s'exhibirà un recull de peces musicals de temàtica patumaire que s'interpreten fora dels salts de Patum. A més, hi haurà un segon concert, Fem sonar la Patum, el dia 27 a les 11.00 hores, a càrrec delsi lai l'de l'i elUna altra de les propostes que repeteixen per haver esdevingut un dels plats estrella de l'any passat és lael dia 20 al matí. Els encarregats d'elaborar-la seran les associacions de veïns del, amb la col·laboració de la. Així mateix, el dia 13 a les 18.00 hores, hi tornarà a haver una projecció de vídeos de la Patum, en aquest cas elaborats per(Simonet) i agrupats en la pel·lícula Llavor de Patumaires.Les noves iniciatives de la programació d'enguany. En primer lloc, aquest divendres, 5 de maig, la Sala de Plens de l'Ajuntament acollirà una xerrada de. A partir de les 19.00 hores, explicarà als assistents els detalls dels vestits que ha ideat i que veuran la llum el Corpus de 2024 I d'altra banda, per primera vegada aquest 2023,, que presentarà amb magnificiència aquest dissabte, 6 de maig, a les 12.00 hores. ", que va començar forta, però es va perdre pel camí", apunta l'alcalde de Berga,, que afegeix que la finalitat d'accions com l'elaboració de la samarreta, la qual espera que tingui continuïtat, és "poder cohesionar tot el tema Patum per tal d'anar posant ordre i".Més enllà d'aquest programa, i ja de cara al mes de juny, Sànchez ha recordat que el, ja que segons remarca l'alcalde "els que som berguedans ja tenim la nostra liturgia molt marcada, però qui ve de fora de sobte es troba que no sap què fer". En aquesta exposició s'hi podran trobar, entre altres, les ulleres de realitat virtual amb els vídeos de la Patum que es van presentar a l'UP! Berguedà fa unes setmanes enrere En definitiva, tant l'Ajuntament com la Comissió reiteren que, per tal que "" o ve en pugui gaudir si és que "per les circumstàncies que sigui, no pot venir a la plaça a saltar", emfatitza Parcerisa.