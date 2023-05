El Pavelló de Suècia acollirà les Jornades Sanitàries al Món Rural del Col·legi de Metges de Barcelona

La Junta Comarcal del Berguedà del(CoMB) organitza la desena edició de les. Aquesta serà aquest divendres, 5 de maig, al Pavelló de Suècia de Berga, entre les 09.00 i les 15.00 hores., la temàtica escollida per aquesta edició ha estat Creant sinergies en l'entorn rural, amb l'objectiu de, en context postpandèmic i des d'un enfocament múltiple: l'atenció primària, l'atenció hospitalària i l'atenció sociosanitària.En les quatre taules de la jornada es tractarà com les xarxes socials poden ajudar la pràctica mèdica en l'entorn rural, i es donaran a conèixer, ara que el territori disposa d'un ecosistema que afavoreix la investigació.donant el protagonisme a les metgesses que exerceix en la ruralitat i, per últim, de la mà de professionals de l'Hospital de Berga,, explicant els pros i contres d'aquesta decisió.La metgessa de família a l'EAP Navàs-Balsareny i presidenta de la Junta Comarcal del Berguedà del CoMB,, presentarà la jornada. En acabar les taules rodones, tindrà lloc el. La vicepresidenta del CoMB,, farà una breu intervenció per cloure la jornada. El programa complet de la trobada es pot consultar aquí