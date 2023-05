Garcia es postula com «l'alcalde que lideri en positiu» que necessita Berga

Elha tancat la ronda de presentacions de les llistes que concorren les eleccions municipals a la capital berguedana., 17 a la llista regular i 7 suplents, l'alcaldable socialista,, ha engegat la maquinària preelectoral de la seva segona campanya encapçalant la proposta de la formació a Berga, assenyalant que "han sigut quatre anys durs, difícils i complicats", si bé destaca que "".En el seu parlament, Garcia ha posat de manifest que "", per tal de "donar oportunitats a la seva gent" i per "retornar l'orgull a la ciutat". I és que, tal com ha valorat l'alcaldable "". És per aquest motiu que el socialista es postula per fer realitat aquest encàrrec, evidenciant la "voluntat constructiva d'aquest grup" pel fet que "vam ser els primers que vam aprovar uns pressupostos a la CUP". De fet, Garcia remarca que "" i avança que la seva proposta té per finalitat "", incidint que "tenim un projecte de ciutat, no de partit".Tot això, segons el mateix alcaldable, ho podrà fer realitat gràcies a les 23 persones que l'acompanyen, les quals considera:. "Aquest és un camí que no vull fer sol, el faré amb aquestes persones i de la mà de la ciutadania", declara. En concret, la resta de membres de la candidatura del PSC de Berga, són:, a més de", va assenyalar el número dos, Marc Ortega, que repeteix a la candidatura "perquè el projecte de l'Abel és el més vàlid", mentre que la número tres, Ariadna Herrada, va exposar que "", remarcant que "els últims quatre anys, el millor regal que he tingut ha estat conèixer i treballar amb l'Abel". Per la seva banda, Gabriel Ortega va posar de manifest que ha decidit implicar-se perquè "", i Mònica Alcaraz va avançar que s'ha unit a la llista "".Amb tot, Abel Garcia declara que "ens deixarem la pell per tenir un govern sòlid" i assegura que "".