La Residència Sant Roc de Gironella rep una subvenció d'1,75 milions

Lade Gironella ha estat finalment beneficiària d'una subvenció del, via fons, per un import global d'. Aquesta xifra, assenyalen des del centre, permetrà culminar la remodelació total de les instal·lacions iniciada l'any 2004.. Aquest té per finalitat completar la(un total de quatre) així com. A més,com una alternativa sòlida a l’acolliment residencial. Les obres permetran incorporar banys en totes les habitacions, generar noves sales d'estar amb més lluminositat i guanyar en qualitat de vida a totes les persones residents, així com disposar d'En definitiva, l'actuació dona continuïtat a les obres anteriorment executades,, com a facilitador de l'estreta relació entre l'entitat i el dia a dia de Gironella. Per aquest motiu, es va iniciar un procés de reforma de les instal·lacions, en diferents fases, pera totes les persones residents i professionals del centre. Durant aquests anys, ha estat possible anar fent obres i reformes en molts dels espais,Inicialment, en la resolució provisional, la Fundació Residència Sant Roc, via el Departament de Drets Socials. Fruit de les al·legacions presentades, assenyalen des del centre, argumentant que el projecte era prou sòlid i de qualitat per millorar aquesta puntuació, part d'elles han estat estimades i han permès que avui, amb la resolució definitiva, la fundació rebi aquesta injecció de diners públics queLa previsió és iniciar les obres en, un cop planificades les mateixes, tota totes les persones residents i treballadores de la casa.