Les colònies industrials de l'Alt Llobregat es reivindiquen

L', amb motiu del ​Primer de Maig, ha presentat a la Colònia Marçal de Puig-reig el Manifest de les colònies, un document reivindicatiu adreçat als diferents partits i agrupacions polítiques que es presenten a lesL'objectiu és que aquests partits, totes elles en la línia d'implicar-se en laque són les colònies, dotant-les dels serveis necessaris perquè sigui uns nuclis ben atesos per part dels seus respectius consistoris,, però també en millorar les comunicacions entre ells.El Manifest també reivindica elque va exercir el, un organisme públic i de participació veïnal de gran importància pel treball que va fer a l'hora d'ordenar, donar veu i també visibilitat al conjunt de colònies, impulsant la recuperació d'equipaments patrimonials juntament amb la seva promoció econòmica i turística.Així mateix, també es reclama impulsar la creació d'un, que sigui dipositari de fotografies i documentació històrica, estudis i llibres sobre el procés d'industrialització de l'Alt Llobregat, i sigui un espai de recerca i divulgació del llegat industrial de l'Alt Llobregat i la Catalunya Central, així com un centre de referència per a investigadors i historiadors. També es demana la creació d'uni doni a conèixer i ajudi a la divulgació històrica de la industrialització i els canvis econòmics i socials que aquesta va suposar a l'Alt Llobregat.El document es farà arribar a totes les, així com als coordinadors polítics d'aquestes agrupacions. Tot plegat, s'ha presentat en una jornada amb activitats obertes a tots els públics, que han acompanyat una: la turbina, les sales de motors i vapor, així com els tallers que diversos artistes i creadors tenen a les naus de la fàbrica, per conèixer les seves obres.