ERC Berga posa el focus en el paper de capital de comarca de la ciutat

Els candidats de la llista d's'han presentat avui de forma oficial davant la ciutadania. En un acte celebrat a la plaça dels Països Catalans, les persones que ocupen els cinc primers llocs de la llista s'han adreçat als presents per compartir els eixos principals que contindrà la seva proposta per la ciutat,i la necessitat"Si ens presentem és perquè passin coses i", ha assenyalat el candidat a l'alcaldia per ERC,, que ha valorat que "Berga no està exercint com cal la capitalitat". En aquest sentit, Masanas ha exposat que, actualment, la piràmide poblacional del Berguedà és desfavorable per encarar el futur, i per aquest motiu,. I això, ha insistit, s'haurà de fer realitat "endreçant les ciutats" i "creant sòl industrial arreu de la comarca", però sota el lideratge de Berga. En definitiva, s'ha mostrat a favor que, a través d'una, tant a Berga com al Berguedà "".Posant el focus en la ciutat, diferents membres de la llista han compartit els elements que posaran al centre per construir el. En primer lloc,ha fet referència a la importància de l', remarcant que amb una bona política urbanística i posant al dia "zones anacròniques" de la ciutat, "beneficiarem, sobretot, els que menys tenen". Per la seva banda,ha fet èmfasi en la gent gran, incidint en qüestions pendents com. I en relació amb el paper integrador de la ciutat, ha destacat la necessitat deper contribuir a una millor convivència conjunta.Al seu torn,i els deures que encara s'han de fer realitat respecte dels, "més enllà de reparar la teulada del pavelló 22 anys després o de canviar la gespa del municipal". També s'ha referit als joves, exposant que des de la "preocupació més gran és que marxen, i", parlant en aquest sentit de les accions pendents en el teixit econòmic i l'habitatge. En darrera instància,ha posat de manifest que Berga ha de, començant per "endreçar i racionalitzar els equipaments", i encapçalant una "agenda única de comarca" per tal que no es contraprogramin les activitats. Sobre comerç, Altarriba ha destacat la(APEU), el qual ha valorat "d'oportunitat" per revitalitzar l'eix que va des del carrer del Roser fins a la plaça Sant Pere. I, finalment, la número dos de la llista d'ERC ha posat en relleu el paper de l'educació, mostrant-se partidària d'aconseguir "".Aquestes han estat les línies mestres que avui els representants d'ERC a Berga han compartit davant els veïns i veïnes. Una declaració d'intencions que ha culminat l'alcaldable, assenyalant que "", a la vegada que ha emfatitzat que ", i per això, ens posem al seu servei".