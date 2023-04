Berga licita els serveis de seguretat privada pels esdeveniments multitudinaris de la ciutat

L’ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte administratiu deper cobrir diferents actes i esdeveniments multitudinaris que es porten a terme a la ciutat al llarg de l’any.(IVA inclòs) i consta de dos lots: un lot de serveis de vigilància i seguretat (54.112,06 euros) i un lot de serveis d’auxiliars i controladors d’accessos (78.388,98 euros). Aquest contracteSegons ha detallat l'Ajuntament a través d'un comunicat de premsa, el consistori organitza diferentsque es porten a terme a la via pública iper al seu correcte desenvolupament.per dur a terme diferents tasques de suport relacionades amb, entre altres.D'aquesta manera, les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes partir de la publicació al perfil del contractant i. La presentació serà mitjançant, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte. La Mesa de contractació estarà formada per un president/a, tres vocals i un secretari/ària i. Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte a través del perfil del contractant de la web de l’Ajuntament