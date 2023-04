La Milla del Berguedà torna per continuar visualitzant la inclusió

Visualitzar la tasca de la Fundació

La, el, l'i elhan tornat a unir esforços per celebrar la segona edició de la, una cursa popular de caràcter solidari i inclusiu que té per finalitat recaptar fons per a la Fundació. Es disputarà el, i des de l'organització"L’any passat va ser una gran festa, i voldríem que aquest any sigui igual o millor", destaca la presidenta de la Fundació la Llar,, que assenyala que un dels aspectes més importants per a l'entitat és precisament és que "". "Treballem molt perquè els nostres nois i noies", recalca Camprubí. És per aquest motiu que el regidor de promoció econòmica i comerç de Gironella,, destaca que "" i, per tant, "això vol dir que la gent amb discapacitat funcional correrà la mateixa cursa que la gent que vulgui fer un crono i aquells que la vulgui fer passejant". "", sentencia, recordant que l'Ajuntament, el Consell Comarcal i els espònsors es faran càrrec dels costos d'organització per tal queAra bé, que sigui una cursa solidària no implica que no hagi de comptar amb una, i és en aquest aspecte que entra en acció el Club d'Atletisme JAB Berga. Tal com ha compartit el seu president,, la qual tindrà tots els elements que pugui tenir una cursa de primer nivell: premis pels primers classificats, animació durant la jornada i diferents categories., al costat de la plaça de l'Estació de Gironella, amb un recorregut estipulat de 800 metres per l'avinguda Catalunya. Els més petits, faran només una volta, i els grans en faran dues per tal deEn aquest sentit, les inscripcions estan obertes , amb un preu de. Tot i això, per aquells que no vulguin o puguin sumar-se a la cursa, també hi ha una altra via per contribuir amb l'entitat: l'adquisició del, els beneficis del qual també generaran una aportació econòmica per a la Fundació la Llar. "Tenim projectes molt potents per davant, així que", ha assenyalat la presidenta.Més enllà de ser un dia de trobada, de festa, d'igualtat i per promoure l'activitat física, les institucions assenyalen l'ocasió com una via més per "". Així ho considera el president del Consell Comarcal del Berguedà,, que afegeix que "les administracions estem molt contentes amb la progressió que està fent aquesta entitat" i sentenciant que "". És per aquest motiu que el mateix president de l'ens comarcal ha valorat que "la Milla del Berguedà ha vingut per quedar-se", i afegeix que tot i que només sigui la seva segona edició, "".L'any 2022, en el decurs de la primera edició de la Milla del Berguedà, van participar en la jornada un total de, a més de voluntaris i les persones de l'organització. Entre totes, es va aconseguir recol·lectarde benefici per a la Fundació. Aquestes són les xifres que l'entitat, les administracions i el JAB esperen superar, a banda de