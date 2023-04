La deixalleria de Berga disposarà d'un nou servei de recollida selectiva d’elements punxants

👋Tens agulles o objectes punxants casa?. A partir del 2 de maig, es poden portar a la deixalleria de #berga . 👉https://t.co/9OZGqZIr4D



Ladisposarà a partir del dia 2 de maig d’un nou servei degenerats als domicilis particulars a conseqüència de tractaments domiciliaris, siguin puntuals o de llarga durada, com per exemple la diabetis. A causa del risc que comporten per a la salut,Les persones que necessitin fer ús del servei, cal que protegeixin les agulles, llancetes o altres elements punxantsi dipositin els residus(per exemple, en ampolles o envasos de detergent de plàstic). Un cop estiguin plens, caldrà portar el recipient on s’hagin emmagatzemat a la deixalleria i dipositar-lo dins d’un contenidor específic,. El personal de la deixalleria assessorarà els usuaris.La deixalleria de Berga s’encarregarà de gestionar aquests residus d’acord amb la normativa vigent, és a dir,que s’escaigui. La destinació final d’agulles, xeringues, llancetes i objectes punxants de procedència domèstica, mitjançant un gestor autoritzat per al tractament.