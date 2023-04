En la majoria dels pobles berguedans s'haurà d'escollir entre dues propostes el 28 de maig

Vuit municipis amb més de tres llistes

El Butlletí Oficial de les províncies de Barcelona i Lleida han fet pública avui la llista provisional amb la relació de les candidatures per a les eleccions municipals del 28 de maig del Berguedà. A la comarca,, si bé la seva distribució és variada. En quatre municipis, només s'hi ha inscrit una candidatura i, per aquest motiu, en aquests casos ja se sap qui ocuparà l'alcaldia a partir del 17 de juny, dia que es constituiran els nous consistoris amb els càrrecs electes. Ara bé,En un total, seranon els veïns i veïnes hauran d'escollir entre dues opcions. Aquesta serà la situació de dos dels pobles amb més habitants de la comarca,, on els residents hauran d'escollir entre David Font i Francesc Xavier Ruiz, i Elisabet Teixidor i Eva Serra, respectivament.Però, el cara o creu ja es va viure en les passades eleccions en moltes poblacions on, a més, repeteixen els contendents. Aquest és el cas d', amb Patrocini Canal i Josep Subirana;, amb Josep Lara i Fernando Sayes; o, amb Maria del Mar Monell i Josep Maria Algué. En altres casos, només repeteix un dels alcaldables, com a, on es torna a presentar Enric Pla i s'estrena Santi Soler; a, on Sebastià Prat provarà de revalidar l'alcaldia davant de José Mena; o, amb Mireia Besora novament i Eva Maria Barrios de novetat.En altres casos, els electors hauran passat d'una llista única a poder escollir entre dues. Aquesta és la situacióde, on els alcaldables són Eduard Subirana i Anna Maria Sánchez;, on concorreran les llistes encapçalades per Manuel Cáceres i Dolors Jiménez; i, amb Sílvia Triola provant de revalidar el càrrec davant de Primitiva Borjas.Finalment, també hi haurà dues candidatures, amb els seus respectius alcaldables, a(Francesc Caballo o Pere Raja);(Emili Casas o Queralt Tor);(Meritxell Rota o Marta Puigantell);(Raquel Sala o Josep González);(Xavier Casero o Maria Carme Casals);(José Piedra o Sara Costa);(Montserrat Badia o Joaquim Espelt) i(Natividad Usón o Isabel Serra).Ara bé, en algunes poblacions s'ha superat la barrera de les dues candidatures.s'hauran de decantar els habitants de(Pere Camprubí, Eduard Coronado o Salvador Juncà);(Adrià Solè, Jordi Riu o Rubén Ortega);(Jose Luis Marcuello, Otger Calduch o Antonio García);(Núria Lagé, Gerard Molins o Tomàs Casero); i(Ana Marcos, Josep Maria Peixó o Mercè Fuentes).s'hi troben dos municipis de la comarca, i ambdós comparteixen la circumstància de comptar amb dues candidatures independents i d'haver passat de tres a quatre propostes. L'un és, on optaran a l'alcaldia Lluís Casas, Pep Llamas, Jaime Amills i Joan Oña; i l'altre és, amb German Sánchez, Urbici Malagarriga, Jordi Riera i Jesús Calderer postulant-se per ocupar el càrrec d'alcalde.En darrera instància,. A la capital de la comarca s'han registrat set candidatures , encapçalades respectivament per Judit Vinyes, Abel Garcia, Ivan Sànchez, Francesc Ros, Ramon Caballé, Moisès Masanas i Xavier Serrahima, segons l'ordre de registre davant la Junta Electoral. Aquesta xifra, els del 2019, on es van arribar a postular vuit candidatures a Berga.