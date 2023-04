Aquests són els municipis del Berguedà que ja saben qui ocuparà l'alcaldia a partir del 17 de juny

El Butlletí Oficial de les províncies de Barcelona i Lleida han fet pública avui la llista provisional amb la relació de les candidatures per a les eleccions municipals del 28 de maig del Berguedà. A la comarca,, i malgrat que a la majoria dels municipis els veïns podran escollir entre dues candidatures o més,, dia que els electes es convertiran en regidors i regidores.Per nombre d'habitants -segons les dades de l'Idescat corresponents a l'any 2022- el municipi berguedà més gran on només s'hi ha presentat una candidatura és. Els 448 veïns i veïnes ja saben que l'actual alcalde,, liderarà una legislatura més el seu consistori, encapçalant l'única llista presentada a la Junta Electoral pel poble, la de. A Solanelles, l'acompanyen en la llista Rosa M. Soler, Jordi Codina, Josep Portell, David Jubany, Júlia Vidal, Miquel Mendoza i cinc suplents.Amb 268 persones residint-hi,és el segon municipi més gran de la comarca on només concorrerà una llista en els comicis del 28 de maig.tornarà a ocupar l'alcaldia de Vallcebre, càrrec que ja ostenta en aquests moments, liderant la llista de. També formen part de la candidatura Jordi Lapuente, Ester Arilla, Jordi Emili Vela, Ana Barreno, Oriol Iniesta, Josep Simon, i tres suplents.I, molt a prop pel que fa a la xifra d'habitant, se situa, amb 265 habitants, i un altre dels quatre municipis on tan sols s'ha registrat una candidatura. Es tracta de la de, que té com a cap de llista, i que com en els dos casos anteriors, revalidarà el càrrec actual com a alcalde. Gemma Comella, Josep Ribera, Mireia Espinalt, Joan Muntada, Esther Aguilar, Anna Escaler i quatre suplents completen la llista encapçalada per Altarriba.Finalment, el fins fa uns anys poble més petit de Catalunya,, tampoc tindrà possibilitat de triar la persona que ocuparà l'alcaldia. Els seus 31 veïns i veïnes mantindran aocupant el càrrec d'alcalde una legislatura més, i com a màxim responsable de la llista de. La candidatura la complementen Nil Anselmo i Maria Isabel Fornell.