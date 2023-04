Francesc Xavier Ruiz encapçala la llista del PSC a Gironella

, després d'un grapat de legislatures sense representació a l'Ajuntament. Així ho ha informat la formació, que un dia abans que es publiquin les llistes, ha anunciat el seu cap de llista:Segons el partit, "la llista que encapçala Ruiz pretén sumar braços i esforços per". En aquest sentit, i mitjançant un comunicat de premsa, fan una primera declaració d'intencions, amb propostes com, així com recuperar i adaptar naus antigues; generar llocs de treball i; i donar sortida a l'i el. En matèria de cossos de seguretat, plantegeni adequar la plantilla del cos dels, i respecte de l'atenció sanitària, fan menció d'una "necessària" ampliació d'horaris i especialitats tractades des delEl PSC de Gironella també es mostra predisposat a millorar equipaments i instal·lacions per completar els seus serveis i. Així mateix, avancen l'objectiu de fer realitat nombrosos projectes destinats a la, a la vegada que facilitats als particulars perquè també implementin actuacions a les seves llars en aquesta matèria. En darrera instància, fan menció d'una ampliació dels serveis i, i la remodelació de"La nostra presència al consistori té per objectiu fer-lo, especialment amb finalitats laborals i socials", conclouen. Francesc Xavier Ruiz és "una persona molt coneguda a tota la vila,", destaquen al comunicat.