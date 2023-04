Berga renova el vot de poble a Queralt per Sant Marc

Els xocolaters d'honor d'enguany Foto: Ajuntament de Berga

Berga ha renovat el vot de poble a Queralt en coincidència de la festivitat de. Centenars de persones s'han desplaçat al santuari per continuar amb una, i que amb els anys, s'ha pres per costum que el consistori serveixi als assistents xocolata desfeta i un tall de coca.La jornada ha començat a les 08.45 hores amb la trobada a les Tres Creus per completar l'últim tram del camí alen comitiva. Un cop allà, la festa ha continuat amb la celebració d'una missa. Tot seguit, s'ha fet l'entrega dels davantals commemoratius als xocolaters i xocolateres d’honor d’enguany:Amb els xocolaters i xocolateres vestides per l'ocasió, s'ha iniciat el moment dolç i més esperat de la celebració:. En concret, i tal com ha informat l'Ajuntament de Berga, s'han repartit un total de, que ha estat elaborada per la brigada municipal. D'aquesta manera, s'ha donat per conclosa la celebració de la festivitat de Sant Marc d'aquest 2023.La tradició de commemorar el dia de Sant Marc a Berga es remunta a l'any 1687, moment en què. A Berga, els veïns i veïnes del municipi van recórrer a la Mare de Déu de Queralt i la van baixar en processó per demanar-li ajuda i protecció.. En agraïment, la població va prometre pujar al santuari cada any, el dia de Sant Marc, i així es continua fent com a costum popular.