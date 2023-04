David Font concorrerà les eleccions sota la marca de Més x Gironella

Una llista per "fer que les coses passin"

Amb la mirada posada a la comarca

David Font i part dels membres de Més x Gironella, intants abans de començar la compareixença Foto: Lídia López

A escasses hores que el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) publiqui el llistat oficial de les candidatures per a les pròximes eleccions municipals,ha comparegut davant dels mitjans per exposar la fórmula que ha escollit per concórrer als comicis.és la marca que l'actual alcalde i el seu equip defensaran per revalidar l'alcaldia, en aquesta ocasió,. És a dir, que, i d'haver-se presentat sota el paraigua de Junts el 2019,, després d'estar sempre vinculat a un partit amb el qual vaig començar a fer l'activitat pública i política", ha reconegut Font durant la seva compareixença, en la qual ha exposat que després de reflexionar-ho profundament, "vam creure que ser". I, és que, tal com ha valorat, "les decisions dels partits polítics a escala nacional".D'aquesta manera, l'alcaldable de Més x Gironella ha apuntat que el conjunt de les persones que integren la candidatura "vam convenir que", i que si no han fet pública la decisió fins al dia d'avui, l'endemà d'esgotar el termini per presentar les candidatures i un dia abans que es facin oficials, ha estat perquè "", i a la vegada, "no volíem que el que féssim o deixéssim de fer contribuís a promoure o evitar accions d'altres candidatures".David Font es va adreçar ahir al Jutjat de Berga per presentar la candidatura de Més x Gironella a les eleccions municipals del 28 de maig. Com qualsevol agrupació d'electors,. Un procés que, tenint en compte que la xifra a assolir no era molt elevada (una mica menys d'una quarantena de signatures),La llista, segons Font, és "potent, heterogènia i diversa", i: 11 per a cobrir les places de regidor que consten a l'Ajuntament de Gironella i 7 suplents. Entre elles,: la docència, la medicina, el comerç local, autònoms, esportistes i jubilats, entre altres., amb 5 dels 9 regidors actuals a la llista i 3 de suplents, i també 9 persones completament noves. Així, malgrat que el candidat no ha volgut avançar ni noms ni posicions, sí que s'ha confirmat la identitat de tres dels membres de la candidatura, presents en la roda de premsa. Es tracta de, regidor de Cultura i president de l'ADB, i, dues de les noves incorporacions."El que ens identifica i ens uneix és que", ha emfatitzat Font, que ha remarcat que ", d'identificar projectes, de demanar ajudes. I sobretot,", ha sentenciat.Més enllà de la seva tasca al municipi,, replicant l'exercici de la seva candidatura: "assolir una suma de persones honestes que vulguin treballar per avançar". "Nosaltres hem sigut capaços d'unir gent diversa que pot haver votat o no altres formacions polítiques per un projecte potent, conjunt i comú pel municipi, així que, de manera molt ferma, crec que és el que necessita la comarca", ha defensat l'alcaldable, que ha afegit que "".Font, que assegura que no es postula per dirigir el Consell Comarcal, reitera que des de Més x Gironella "no enderrocarem cap lideratge per canviar-ho tot, simplement volem que les persones que vulguin aportar el seu granet de sorra per la comarca", incidint que l'exercici que li escau a l'entitat comarcal és el que han desenvolupat a Gironella, amb gent diversa que vulgui ", i no establir-se en un bloc de partits".En aquest sentit, l'alcaldable ha reconegut quei han "compartit la visió transversal dels projectes", si bé ha precisat que "avui dia, no hi ha res més que converses" i, per tant, "no hi ha cap operació liderada per ningú, ni molt menys per mi mateix, per encapçalar o articular cap acord en aquest sentit". "ni que tothom hagi de formar part d'una candidatura global d'agrupacions d'electors", ha insistit Font, que ha matisat que "encara hi ha tres setmanes de marge per veure si és possible trobar alguna mena d'encaix".