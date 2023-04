Aquests són els llibres que els berguedans recomanen per Sant Jordi

Manel Alías, periodista

Rubèn Suriñach

Les, els, i qui sap si algun, ja corren pels carrers d'arreu de Catalunya. Els floristes s'han preparat per vendre uns, i a les llibreriesals més previsors. Però, per aquells que encara dubtin i amb motiu del dia de, Nació Berguedà t'acosta una selecció de títols escollits per diferents persones de la comarca."Jo recomanaria qualsevol llibre de, un autor rus que ja és mort, però que fa llibres molt curtets, amb molt bon sentit de l'humor i que m'encanten. Ara bé, jo aquest Sant Jordi tornaré a estar firmant llibres a Barcelona, i en una de les signatures coincideixo amb, que ha publicat té un llibre nou,, així que em farà gràcia comprar-me'l i a mirar si me'l pot signar"."He de reconèixer que m'encanta llegir, així que en compartiré tres.de, l'he escollit perquè és de novel·la històrica i canvia la línia dels altres, que són del gènere policíac. En definitiva, és un escriptor que, en general, recomano. Per llegir en català, em quedo amb, de, una escriptora empordanesa i premi Nèstor Luján de novel·la històrica el 2009. Finalment, m'agradaria fer menció de l'escriptor basc, que és el segon de la trilogia de la inspectora Ane Cestero"."Treure els clixés i tòpics entre ruralitat i urbanitat és la millor manera de reforçar i entendre la nostra cultura. El món rural no està aïllat quan vivim a un país de distàncies curtes. El món urbà no és concepte de modernitat: hi ha propostes igual o molt més evolucionades i reflexionades a l’interior del país.deés un llibre, emotiu i vital, encoratjador i vibrant, que encén la flama de debats fonamentals per despertar consciències i moure’ns a l’acció"."Jo recomanariade, editat per l'Albi. És un recull de poemes inèdits que ens mostren com era el Jordi, ja que a través dels seus poemes pots sentir les seves pors, enuig, amor, tendresa... També mostra la part més crítica cap a la societat i la crueltat humana. Sens dubte, un llibre de fantàstics dotzets que mostren la part més humana de l’escriptor"."Qualsevol de les novetats que es presenten de poetes berguedans és una bona elecció: des de laal, sense oblidar els dotzets de l'enyorat. Però el llibre que jo demano per a aquest Sant Jordi és, la darrera aventura del controvertit detectiu Harry Hole, ja que sóc un gran seguidor de la novel·la negra dei fa quatre anys que esperem saber de quina cara cau aquell dau llançat a l'aire per decidir el destí d'aquest entranyable antiheroi"."La meva recomanació és, de. És una sàtira de la societat nord-americana protagonitzada per un personatge caricaturesc, Ignatius Reilly. En aquest treball, tragèdia i comèdia formen una amalgama delirant que no deixa indiferent. D'altra banda, el llibre té una altra història al darrere. El seu autor es va suïcidar el 1969, amb 31 anys, frustrat perquè no va aconseguir que es publiqués la seva novel·la, l'única que va escriure. La seva mare va insistir fins que va trobar un editor que la publiqués. L'any 1981 va guanyar el premi Pulitzer de ficció a títol pòstum"."M'acabo de comprar, de la. El recomano pel fet d'escriure recuperant el patrimoni català. En el seu llibre fa unes descripcions impecables de les masies típiques catalanes que han teixit el nostre paisatge. La descripció és tan fidedigna que llegint sembla que hi puguis entrar. A banda, fa una recuperació del llenguatge dels utensilis i espais que m’agrada molt de conèixer.""A mi m'agrada comprar-me llibres que pugui treballar. Per exemple, de teatre o obres completes, com és el cas de, de. També em penso comprar, si puc i la trobo a Berga, l'obra completa de, i buscaré algun llibre de poesia. Però també m'agrada llegir ficció, i d'aquest gènere apostaré per, que en soc adicta, i, de. I qui sap si potser compraré algun altre llibre de cuina. En definitiva, m'agrada molt llegir"."Jo recomanaria, de, editada per Pol·len Edicions. És una novel·la que aconsegueix lligar la trama més íntima dels personatges amb un contingut social important i necessari per reflexionar sobre el camí que prenem com a societat en l'àmbit polític, social i ecològic. És una distopia hopepunk i és l'últim llibre que he llegit".