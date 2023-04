La CUP presenta una llista de 27 persones per continuar governant

Un record pels que "van plantar la llavor"

Ivan Sànchez, en un moment de la seva intervenció durant la presentació de la llista Foto: Lídia López

"La meva filosofia és que, per conèixer una persona t'has de fixar en la gent que l'envolta". Amb aquestes paraules ha iniciat el seu primer parlament com a candidat a l'alcaldia per part de la(CUP) de Berga,. La formació ha fet pública, aquesta tarda, la totalitat de la llista que concorrerà les eleccions municipals del 28 de maig. Una candidatura que es presenta "per governar" i amb el convenciment que "". Després d'avançar les primeres 10 persones que conformarien la candidatura , la CUP n'ha oficialitzat avui la totalitat. El partit guanyador dels dos darrers comicis, si bé recorden que a l'ombra encara hi ha molta més gent que dona suport. En aquesta ocasió, les dues persones que se situaran en els llocs de sortida, juntament amb l'alcaldable, són. Serra és l', però Rodríguez s'estrena en política., Rodríguez ha apuntat que l'aspecte que l'ha convençut a fer el pas ha estat "i el seu paper transformador".La resta de noms que conformen la llista de la CUP són. A més, com a suplents, hi ha:En una plaça Maragall plena i amb molt de simbolisme per la formació, Sànchez ha tret pit del grup que ha conformat la CUP, reivindicant una vegada més que "". Aficionat a "explicar històries", l'actual alcalde i candidat ha fet cinc cèntims de l'arribada de la formació al poder i fins al dia d'avui, exposant que "l'any 2015 ens vam trobar un Ajuntament que", amb "20 milions de deute i més de 80 contenciosos". Aquest fet, ha assenyalat,i, "8 anys després, orgullosament, podem dir que l'hem reduït en un 85%". "El vaixell ja flota i navega, i per primera vegada en molt de temps,".En el seu parlament, Sànchez ha homenatjat la tasca i el paper d'aquelles persones que van impulsar el projecte de la CUP a Berga, i que "van plantar una llavor el 2007, arribant a l'Ajuntament, que va germinar el 2015". És en aquest punt que, el brot d'aquesta llavor, ja que ha incidit que "; o almenys, no en el context que estem avui".En una línia similar, i fent paral·lelismes amb l'aigua i la seva força, i una maquinària que construeix,ha fet èmfasi en les arrels de la CUP de Berga i en els elements que representen el projecte, fent menció de:; iÉs per tot plegat que Sànchez ha evidenciat que la fita de la CUP és tornar a governar la ciutat, però també "amb els dos ulls posats a la comarca", declarant que "cal canviar els lideratges comarcals per tal que el Consell no estigui només al servei dels qui el governen". Així,