La Xarxa Ocell de Foc celebra la segona trobada per continuar teixint vincles entre les entitats membre

El Museu de la Colònia Vidal ha acollit, aquest divendres, la segona trobada de la, el projecte que busca oferir atenció a joves entre 16 i 30 anys per cuidar el seu benestar emocional. Així, la iniciativa té com a principal finalitat, sigui en l’àmbit personal, educatiu o laboral.A la trobada a Cal Vidal hi han assistit el president del Consell Comarcal del Berguedà,, i la directora de la Fundació Horitzó,, encarregats de donar la benvinguda als participants i de donar pas a les tècniques que tiren endavant el programa, que han informat de les accions que s’estan realitzant. A continuació, els assistents han fet part d'una formació a càrrec d’, una entitat experta en, per tal que les entitats que formen part del nucli Ocell de Foc tinguin unes nocions bàsiques en aquesta matèria. La proposta d’aquesta formació parteix de la necessitat que han fet arribar algunes de les entitats, expressant el, per tal per poder desenvolupar millor el seu paper dins el nucli de la xarxa.La jornada ha seguit amb unentre les diverses entitats, on han pogut presentar-se, parlar de les accions que s’havien portat a terme, i també expressar noves propostes. Tot plegat, fomentat eli focalitzant el seu pla d’acció amb els joves d’ambdós territoris. El punt final ha estat un vermut, onentre totes les entitats que formen la Xarxa Jove Osona-Berguedà.El programa Ocell de Foc és finançat pel departament d’Empresa i Treball de la, i que a Osona i el Berguedà s’està portant a terme amb una, formada per(entitat guia), la, la, el, el, eli l'. També en formen part un total de 19 entitats satèl·lit tant, d’Osona com del Berguedà.