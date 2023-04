Ermínia Altarriba i Marc Pons acompanyaran a Moisès Masanas al capdavant de la llista d'ERC

La candidatura d'Esquerra Republicana (ERC) a Berga s'ha descobert una mica més avui, presentant els noms de les primeres persones que acompanyaran a l'alcaldable, Moisès Masanas. En posicions de sortida s'hi situaran Ermínia Altarriba i Marc Pons, als quals proseguiran Dolors Tous i Adam Majó. Una llista "de cremallera" que integra "experiència i joventut" per tal de construir una proposta que "pot garantir una bona governabilitat i donar fruits des del minut 1 a l'Ajuntament".



La resta de noms propis en la candidatura que avui ha avançat la formació, i que seran aprovats per assemblea el dimarts vinents, són: Liliana Cedeño, Ramon Camps, Mònica Duran, Frederic Tarragó, Pilar Martinez, Marc Olònia, Àngels Solà, Jordi Parera, Glòria Maria Fuster, Gabriel Noguera, Alba Camps, Josep Xoy, Pilar Carreras i Joan Ramon Bella.



Inici de la precampanya

Amb tot, l'alcaldable republicà s'ha mostrat "", als quals ha agrait la seva implicació malgrat el context actual, en el qual "la política no passa pel seu millor moment", i en concret, "", i per això, "a molta gent li fa cosa entrar a cap llista".

Amb aquesta presentació, ERC de Berga dona per encetada la precampanya, i es bolcarà de ple en la cursa de les municipals. En aquest sentit, tot i reconèixer que les "magnituds són diferents", tant en equip com de pressupost, en el cas de Berga respecte de Saldes, població de la qual Masanas és ara alcalde, el candidat ha precisat que "tots els municipis, tinguin 30 habitants com 3 milions, es regeixen per la mateixa Llei de Política Local", i que precisament, l'experiència de 8 anys a l'alcaldia i 4 de regidor a Saldes "ha de servir per, si entrem al govern, poder prendre decisions des del primer moment".

En la mateixa línia,, on els dos regidors d'ERC, Dolors Tous i Ramon Camps, formen part de la coalició de govern amb la CUP. "Estem en minoria, així que hi ha coses que no ens acaben d'agradar del tot i altres que sí", ha indicat Masanas, que ha conclòs que, tot plegat,Ara bé, malgrat que encara quedin unes setmanes per la campanya electoral i més d'un mes per als comicis, l'alcaldable ha reconegut que "r". Sigui com sigui, un cop l'assemblea ratifiqui la llista, el partit la farà pública en un acte obert a la ciutadania, que previsiblement se celebrarà el dissabte,