Endesa instal·la una nova línia elèctrica per reforçar el servei a Vilada i Borredà

comptaran aviat amb una. Així ho ha indicat Endesa, que ha informat està acabant de construirque alimentarà aquests dos municipis berguedans amb un doble objectiu:a aquestes poblacions –fins ara s’alimentaven només d’una línia– i, un aspecte clau per accelerar el procés de descarbonització i combatre el canvi climàtic.La nova línia de distribució elèctrica de 25 kV surt de Mas el Coll, a la carretera C-26, creua la BP-4654 i arriba fins a Les Rovires (al municipi de Santa Maria de Merlès) al llarg de. D’aquesta manera, s’aconsegueix connectar amb una línia ja existent a Borredà que prové de l’embassament de la Baells, i es crea el que tècnicament s’anomena unaAquesta actuació ha suposat unaque ha estat finançadaíntegrament per la companyia, la qual assegura que, en cas d’incidència o d’indisposició d’una de les dues línies, es podrà donar servei als clients afectats per l’altra. És a dir, que. Així, destaquen, la mesura repercuteix no només en una reducció del temps de reposició, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa,D'altra banda, Endesa detalla que, tan bon punt la nova línia entri en servei,, de manera que no només servirà com a xarxa de socors davant d’eventuals incidències o puntes de consum, sinó que. Així, Vilada i Borredà quedarande les llars, les empreses i les poblacions en general. I és que, segons posen de manifest des de la companyia, si s’aconsegueix electrificar el consum domèstic per a l’any 2030 (amb plaques solars, bombes de calor o aerotèrmia, termòstats intel·ligents, etcètera),Endesa té previst finalitzar les obres ai aquesta mateixa setmana ja s’han acabat de col·locar, donada la complicada orografia del terreny. Aquest fet, assenyalen, ajuda a minimitzar l'impacte ambiental dels treballs. La companyia emfatitza que les maniobres que s’han de realitzar són molt acurades, ja que el pilot, amb l’ajuda d’operaris a peu de torre, col·loquen la infraestructura a l’enclavament, que prèviament s’ha deixat a punt per facilitar-ne els treballs. En concret, més de, s’han col·locat amb l’ajuda de l’aeronau i la resta (15), situats en indrets més accessibles, s’han fet utilitzant camió grua.