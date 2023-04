La Berga‑Rasos‑Berga celebra els 25 anys amb una edició més festiva

Un record als impulsors

. És per aquest motiu que el(CEB), organitzador de la prova, ha optat per oferir, com a celebració, una edició de la cursa més festiva aquest 2023. El canvi més significatiu és que, per tal que a mesura que els corredors arribin a la meta, poder continuar la festa amb un sopar popular i música. En definitiva, una edició excepcional per una fita igualment excepcional, que tindrà lloc el, i en la qual el CEB espera que tota la ciutat de Berga "s'hi bolqui"."El d'enguany serà un esdeveniment esportiu, però també festiu", ha assenyalat la presidenta del CEB i directora de la cursa,, que ha avançat que aquest 2023,. Des d'aquest punt, es donarà sortida a la Berga-Rasos-Berga a les 16.30 hores, i a les 17.00 hores ho farà la. També s'hi situarà la meta, que compartiran amb la tercera branca de la competició, la. Aquesta cursa tindrà sortida, com és habitual, del refugi dels Rasos de Peguera.El canvi d'hora no és l'única novetat de la 25a edició. I és que, per fer honor al caràcter festiu de la prova, el CEB ha preparat. Així ho ha indicat, per part de l'organització,, que ha explicat que en la primera plaça, s'hi oferirà un acompanyament musical continu, amb PDs diferents i el grup Sicuta, i que s'allargarà fins a les 02.00 hores. Elscol·laboraran en la festa, encarregant-se de la barra que se situarà a la mateixa plaça Sant Pere.Pel que fa a la plaça Doctor Saló,, juntament amb els, comandaran una barra encarregada de servir un. "Estem encantats de participar amb les associacions locals", ha refermat el president de Bergacomercial,, el qual ha informat que. I no només el contingut, sinó la mateixa bossa que passarà a tenir un disseny amb motiu de Bergacomercial.Per la seva banda, l'alcalde de Berga,, ha refermat la voluntat de l'de ser al costat de les entitats locals, i en especial del CEB, el qual ha descrit de "transversal" pel fet de contribuir en l'esport, però també en la cultura i el patrimoni berguedà. És per aquest motiu queamb una prova que, segons ha declarat, "està al mapa dels Països Catalans i la resta de l'Estat".Amb tot, ha posat en relleu que l'ocasió dels 25 anys és un bon moment per "", així com totes aquelles persones que hi han cregut i s'hi han sumat. En la mateixa línia, Sabata ha fet èmfasi en laen aquestes jornades, i els ha fet mostra pública del seu agraïment.Encara pel que fa a les administracions, eltambé és partícip de la prova. Així ho ha fet saber el conseller d'Esports,, que ha detallat que l'ens comarcal aportarà els elements que tenen a veure amb el respecte pel medi ambient, com és unen les dues places de Berga on se situarà l'acció,fins als Rasos pels corredors de la vertical i aportar unes. A més, el CCB també editarà unde record pels participants.