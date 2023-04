L’Hospital de Berga consciencia els professionals sanitaris sobre la diversitat sexual i de gènere

Amb el títol Parlem de diversitat?, l’ha organitzat dues sessions adreçades a professionals sanitaris del centre i també d’Atenció Primària per conscienciar-los sobre, per tal que puguin donar una atenció el més humanitzada possible a totes les persones usuàries dels seus serveis.Les xerrades s’han fet en col·laboració amb eli una testimoni. Per una banda, hi ha participat una tècnica del(SAI), que ha presentat aquest servei comarcal adreçat a persones LGTBI a qui s’ofereix assessorament, acompanyament i suport, especialment davant les situacions de discriminació i/o violència per orientació sexual, identitat o expressió de gènere. D’altra banda, les sessions han comptat amb, una dona transgènere i una gran activista per conscienciar i donar visibilitat a la diversitat, que ha explicat la seva pròpia experiència.L’objectiu de les xerrades ha estat posar el focus en la importància que les organitzacions sanitàries reconeguin la diversitat peren l’atenció ofereixen i per conscienciar els professionals de la necessitat de respectar aquesta diversitat, i reconèixer les singularitats i les diferències de cada individu. En total s’han fet dues sessions, que es podien seguir presencialment o online, en les quals. Els debats posteriors han estat molt enriquidors per millorar l’atenció a la diversitat sexual i la identitat de gènere des dels serveis sanitaris.