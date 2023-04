El pavelló de Gironella acollirà la tercera fase de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística femenina

El pavelló de Gironella esdevindrà la seu oficial de la tercera fase de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística femenina el darrer cap de setmana d'abril. En concret, l'activitat engegarà el divendres, 28 d'abril, amb diferents sessions d'entrenament a partir de les 16.00 hores, i serà el dissabte i el diumenge quan es disputarà aquesta jornada de la fase regular. Un dels plats forts i principal sensació de la competició serà el dissabte, 29 d'abril, a la tarda, ja que serà quan les gimnastes locals de primera divisió trepitjaran el tapís.



🔜 Vuelven las competiciones de #GAF: Gironella será sede de la 3ª fase de la #LigaIberdrolaGAF que se celebrará el 29-30 abril. Comparto con vosotros el cartel del evento con Laia Font y Lorena Medina como protagonistas. ¡Espero que os guste! 😉 pic.twitter.com/bkCYZ3kQlw — Jesus Carballo (@JesusCarballo__) April 18, 2023

, ja que en l'anterior ocasió, a causa de les restriccions per la covid, no hi va poder assistir públic", ha exposat el regidor d'Esports,, en declaracions a Nació Berguedà. Serra ha manifestat que, tant el consistori com el club manresà, "teníem la voluntat de tornar a organitzar la Lliga Iberdrola a Gironella", i per aquest motiu, juntament amb la, "hem fet tots els possibles per poder dur a terme aquesta fase de lliga".El dissabte al matí, duran a terme els seus exercicis els equips de: un total de vuit conjunts arribats de Catalunya, Balears, València, Madrid i Astúries. En la jornada de la tarda, serà el torn de la, que consta de vuit conjunts, dels quals sis de catalans, un de Madrid i un de les Balears. Entre aquests s'hi troba l', equip manresà on competeixen les gironellenques. Ja diumenge, es disputaran les proves del primer i el segon grup de tercera divisió, amb set equips catalans, un de valencià, un de les Balears i un d'Andalusia.Amb tot, des de l'Ajuntament de Gironella celebren el fet de poderdes de la mateixa vila que les ha vist créixer, tot i que recalquen la seva satisfacció per acollir "un esdeveniment de referència", refermant que "". Els interessats en presenciar la competició podran comprar les seves entrades de forma anticipada per divisió, i per un cost deAra bé, la de Gironella no serà l'única opció de presenciar gimnàstica artística a la comarca aquest mes d'abril. I és que, aquest cap de setmana, elacollirà la tercera fase de la