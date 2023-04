Sebastià Prat optarà a revalidar l'alcaldia d'Olvan

Laes presenta a les eleccions municipals del 28 de maig amb "la il·lusió d’una llista renovada, però amb l’experiència de quatre anys de govern". Així ho ha compartit la formació a través d'un comunicat de premsa, on han avançat que. En aquesta ocasió, la CUP d’Olvan i Cal Rosal presenta "un equip renovat, tot i que també té moltes persones que continuen"., el màxim permès en el cas d'Olvan, i que corresponen als 7 regidors que té el consistori i 10 suplents. Entre tots ells, destaquen, mantenen "l'equilibri" entre Olvan i Cal Rosal.El cap de llista és l'actual alcalde,, que estarà acompanyat, en el segon lloc, de, educadora social, màster en recursos humans i veïna de Cal Rosal. A partir d’aquí, s’ha mantingut una molt bona combinació d’experiència en govern, amb:, la incorporació en llocs capdavanters dels joves localsque si ve ja acompanyaven la llista en l’anterior candidatura, en aquesta ocasió passen a ocupar llocs que poden ser de responsabilitat. Seguidament, repeteix posició i presència, actual regidora d’Educació i Comunicació, i una altra veu amb experiència de govern. Per últim, tancarà la llista l’olvanès, emprenedor, membre de diverses entitats del poble i impulsor de la CUP des dels orígens.Així mateix, la formació aporta el màxim permès de 10 suplents a la llista, els quals són "persones amb professions, formacions i experiències diverses, implicades en les entitats d’Olvan i Cal Rosal, i compromeses amb el futur del municipi". En concret, es tracta d'. En total, 8 dones i 9 homes conformen "una llista equilibrada, amb gent d’Olvan i Cal Rosal per continuar recosint el municipi", destaquen en el text, tot sentenciant que el nou equip consta de "persones que han passat pel govern i joves que entren amb il·lusió,".Amb tot, la formació assegura que "la CUP d’Olvan i Cal Rosal té projecte i", si bé puntualitzen que "amb aquesta renovació, reneix amb més il·lusió que mai per". I tot plegat, es comprometen a fer-ho realitat "des dels plantejaments de l’independentisme d’esquerres, amb la voluntat".