La Fira del Coneixement torna amb l'objectiu de continuar apropant la ciència i la tecnologia als joves

Un moment de la conferència inaugural de la 13a Fira del Coneixement Foto: Lídia López

Els'omple, avui i demà, d'estudiants de quart d'ESO, Batxillerat i Cicles formatius d'arreu de Catalunya. El motiu? La celebració de la. La Fira està organitzada per la(UPC), l’i l’, amb el suport delde la, i té l'objectiu d'apropar la ciència i la tecnologia als joves."La intenció és que els joves vegin com la investigació omple totalment la vida d’aquests doctorands, que", ha destacat la directora de l’Exploratori dels Recursos de la Natura,, que ha assenyalat que "la proximitat en l’edat entre els que presenten la seva recerca i els que l’escolten", insistint que "es nota que tothom té interès perquè ningú té tard i".En aquesta ocasió, hi ha, els quals podran conèixer de primera mà els projectes pioners impulsats per vuit grups de recerca de la UPC. En concret, els estands instal·lats presenten investigacions en els àmbits de la, d, la, la, l', ien menors, teràpies contra eli la).Així mateix, amb motiu de la inauguració de la Fira, s'ha celebrat la conferència titulada Viu una experiència transformadora a la UPC: implica't en cooperació per al desenvolupament, a càrrec de la directora delde la UPC,. "Aquest 2023, és l’any que es commemora el diàleg per garantir la pau, i a la UPC hi ha un equip que ens dediquem a la cooperació pel desenvolupament. És una manera dea través de projectes de recerca i la transferència de la tecnologia, amb la voluntat d'enfortir un món amb justícia global", ha compartit Fargas. D'aquesta manera, la ponent ha sentenciat que la tasca del departament que dirigeix és que "els alumnesi aprendre, sinó per aplicar allò que estaven estudiant en una experiència, en altres indrets, molt profitosa".De fet, en el marc de la conferència, s'ha aprofitat per dur a terme un homenatge al professor, traspassat el juliol del 2022. "Per ell, aquesta era una de les activitats que més l’omplien, perquè", ha apuntat Grau.En darrera instància, l'alcalde de Berga,, ha posat en relleu que "és la 13a edició, per tant, això vol dir que", tot remarcant que "això demostra que aquell mantra que a Berga no hi ha estudis universitaris és mentida, perquè". En tot cas, ha precisat que "el que no tenim, malauradament, el dia d’avui és una formació universitària reglada que s’imparteixi al 100% a Berga o al Berguedà, però jo crec que. Gràcies a ells, tenim aquesta aproximació al món del coneixement universitari".